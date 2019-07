Las internas que se vienen: armar los programas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de hoy, el Partido Nacional comenzará a confeccionar un programa único de gobierno. Hasta ahora, cada uno de los candidatos tenía un primer documento a la espera de la definición de la interna de ayer domingo. Luis Lacalle Pou propuso un “shock de austeridad” para ahorrar US$ 900 millones por año, en el caso de acceder al gobierno. “El déficit fiscal no es sostenible y, por ende, es imperioso actuar sobre él. El que no lo hable, o no entiende la gravedad de la situación o la está ocultando”, dijo. Juan Sartori, quien presentó un ambicioso programa de gobierno con iniciativas que parecen de difícil cumplimiento, desestimó el plan de Lacalle Pou al considerar que tenía “cierto provincianismo”.

La interna colorada tuvo a Ernesto Talvi y a Julio María Sanguinetti como principales protagonistas y con dos perfiles distintos pero un único desafío: revivir al partido. El expresidente ha destacado su experiencia y ha insistido en que la oposición debe unirse para vencer al Frente Amplio. Pero el economista, nuevo en la arena política, mostró propuestas de políticas públicas específicas; en particular, para enfrentar los problemas económicos. Mientras que Sanguinetti no contaba con un programa de gobierno pero sí con un documento denominado Ideas para el Gobierno 2020, elaborado en 11 encuentros temáticos, Talvi presentó un programa formulado por 300 profesionales con propuestas en torno a seis ejes: gestión macroeconómica, desarrollo económico, desarrollo sectorial, políticas sociales, convivencia y seguridad ciudadana, y estado de derecho y valores republicanos.

Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara se mostraban sonrientes en los actos del FA y, a diferencia de lo que ha sido la interna blanca, han evitado los cortocircuitos. Uno fue el ganador pero los cuatro han estado defendiendo lo mismo: los aciertos de los gobiernos del Frente Amplio, al tiempo que reconocían que hay errores en seguridad y educación. Los cuatro respondían a un programa único, por lo que cada uno debió marcar su perfil sin cuestionar a sus compañeros.

El exintendente de Montevideo fue el favorito en las encuestas desde un inicio y ha mantenido dos temas centrales: la seguridad y el empleo. Su perfil ha sido más dialoguista, en contraposición, por ejemplo, de Andrade, más duro desde el punto de vista ideológico. Durante la campaña, Martínez se comprometió a impulsar un acuerdo en seguridad “como política de Estado”, a lograr la universalización de la educación media básica y aumentar las tasas de egreso de la educación superior, a fomentar la formación de empleo mediante estímulos para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y a crear “polos de innovación”, inteligencia artificial y espacios de emprendedurismo.

Propuestas para relaciones laborales

En materia de relaciones laborales, Ernesto Talvi se comprometió a “modernizar” la negociación colectiva para “favorecer la creación de empleo” en tres aspectos fundamentales: prevención y resolución de conflictos para contemplar cláusulas de prevención en todos aquellos convenios que no los tengan y negociación bilateral (solo empresarios y trabajadores). Por su parte, Daniel Martínez consideró que inexorablemente algunos parámetros deberán modificarse para aggiornarse al mundo de hoy, por ejemplo, deberán tener en cuenta el tamaño de las empresas. Así lo dijo: “Han sido un aporte muy importante en la distribución de la riqueza en Uruguay” y “la negociación colectiva es parte de la democracia en todo el mundo”. Luis Lacalle Pou, por su parte, prometió que garantizará la “rica tradición” de los consejos de salarios.

Lacalle: emergencia en seguridad pública “El primer paso hacia un país mejor” es recuperar “una convivencia segura y pacífica”, dice el programa de Lacalle Pou, y agrega que garantizar la seguridad de las personas y de las familias “es el primer deber del Estado”. “Vamos a volver a la cercanía, vamos a volver a la comisaría, a la seccional. Es el socio más importante”, dijo en la presentación del programa del sector Todos. Seguridad: Propone declarar “emergencia nacional en seguridad pública” a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Si gana, hará una auditoría externa de la gestión del Ministerio del Interior en el período 2010-2018.



Educación: Plantea la eliminación del “pase social” en Primaria y de cualquier otro procedimiento que tienda a disminuir artificialmente la repetición. En su lugar, propone “un régimen de promoción condicional no acumulable y un sistema de clases remediales en contraturno para quienes sean promovidos en esas condiciones”.



Política económica: Quiere revisar el IASS y dar prioridad al control de la inflación. Respecto a las tarifas públicas, se anuncia que tomará medidas para bajar el costo de los combustibles y luego la electricidad.



Relaciones internacionales: Buscar "oportunidades y horizontes de crecimiento fuera del Mercosur, sin que eso implique romper con el bloque". Se apunta a nuevos aliados comerciales, como la Alianza del Pacífico y China.



Políticas sociales: Anuncia una reorganización del Mides para la ejecución de programas globales. El candidato propone, además, la creación de una Secretaría Nacional de Discapacidad.

Martínez: subsidios a alquileres y garantías Martínez prometió un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que deberá "estar al servicio" de un nuevo modelo de "desarrollo productivo y humano". El exintendente de Montevideo remarcó: "Tenemos que incrementar sustancialmente el presupuesto del sector". Por otra parte, planteó la necesidad de que los centros educativos sean “atractivos”. Seguridad: El candidato frenteamplista promete la creación de un Plan Integral para el Combate a la Violencia y el Delito. Este incluye una nueva política de cárceles, con el objetivo de disminuir “drásticamente” los niveles de reincidencia. Plantea extender el sistema de videovigilancia a 10.000 cámaras.



Educación: Propone la conformación de un Plan de Reconocimiento de Trayectorias Educativas que se vincule con el mercado laboral dirigido a personas que no culminaron la educación media. Este plan estará basado en planes de acreditación de saberes y certificación de competencias laborales o el aprendizaje a distancia.



Política económica: Plantea la capacitación a 80.000 uruguayos por año, creación de ocho estaciones de futuro y un clima de emprendedurismo e innovación que permita generar oportunidades.



Relaciones internacionales: Creación de un Sistema Integrado para la Negociación Internacional para "potenciar la generación de acuerdos internacionales".



Políticas sociales: El objetivo de Martínez es mejorar el acceso a la vivienda construida y el aumento del stock. Como herramientas pretende usar el subsidio a la cuota, al alquiler y las garantías.

Talvi: más de 100 liceo modelo “Vamos a poner a los más capaces y experimentados”, asegura Talvi y anuncia una profunda transformación del sistema con una “reforma vareliana del siglo XXI”. En este sentido, toma como modelo el proyecto educativo del liceo Impulso (gratuito de gestión privada, ubicado en Casavalle). A juicio de Talvi, el Frente Amplio “fracasó en educación”. Seguridad: El programa de gobierno de Ernesto Talvi apunta al fortalecimiento de la comisaría seccional y de la educación policial. Cada comisaría tendrá un equipo de policía comunitaria de cercanía.



Educación: Una de sus propuestas más difundidas es la creación de una red de 136 liceos públicos en los cinturones de pobreza urbanos de todas las ciudades para una población objetivo de 80.000 niños. La idea cuesta US$ 160 millones por año y se paga en 12.



Política económica: Propone fortalecer el régimen de flotación del dólar, rediseñar la protección al contribuyente, potenciar el mercado de valores, revisar la ley de inclusión financiera y flexibilizar la intermediación financiera.



Relaciones internacionales: Plantea un Mercosur de zona de libre comercio que permita mantener las preferencias con Argentina y Brasil, pero también la negociación de tratados e ingreso preferencial de productos a otros mercados.



Políticas sociales: Fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, equiparación de las licencias por maternidad y paternidad, solución habitacional temporal a las víctimas de violencia doméstica y sus hijos.