La interna del sector de Lacalle Pou mueve sus fichas de cara a las elecciones de 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasaron seis meses y 19 días de la última reunión del sector Todos. Exactamente 203 días que el sector que conformó Luis Lacalle Pou para llegar a la presidencia no se reúne de manera formal. Y para muchos de los dirigentes blancos que conforman esa alianza electoral es un montón de tiempo. “¡Demasiado!”, exclamó uno al ser consultado por El País para este artículo. Varios de los jugadores ya dan por caída esa alianza: algunos iniciaron conversaciones para tejer nuevos acuerdos y otros incluso tienen en mente nuevas alianzas políticas electorales para reordenar el ala herrerista del Partido Nacional. Sin embargo, para otra buena parte el sector está vigente y en los próximos meses buscarán reactivar las reuniones orgánicas.

Ese “paraguas electoral” que ideó el hoy presidente de la República está conformado por cuatro grupos: Aire Fresco que es el mayoritario; el Herrerismo que logró la misma cantidad de senadores: tres; el Espacio 40 que lidera Javier García; y Dale, que armó el hoy embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, pero en los hechos ha desaparecido orgánicamente.



La clave en las últimas semanas pasa sobre las conversaciones dentro de Aire Fresco, que es quien tiene la red más amplia de dirigentes y militantes blancos a nivel nacional. Allí hay una pugna “en paz y natural” -así lo describen la mayoría de sus integrantes- entre las dos máximas figuras: Álvaro Delgado y Martín Lema.



Pero esa disputa no está puesta en quién va a competir por la presidencia en la próxima elección. En el Partido Nacional dan por hecho que el hoy Secretario de la Presidencia será candidato en la campaña de 2024; entre ellos está Lema. Incluso manejan encuestas donde Delgado quintuplica en preferencia de votantes al resto de los nombres que aparecen en el abanico de posibilidades de candidatos blancos.



La pugna pasa por cómo se organiza el sector, y cómo se pueden ubicar los diferentes dirigentes en las futuras listas al Parlamento.



Por eso en las últimas semanas surgió la idea de formar dos listas al senado entre dirigentes de Aire Fresco. No se habló de una ruptura del sector. Pero si hay conversaciones para que parte de “la barra joven” de Aire Fresco acuerde una alianza con el Herrerismo y salga a jugar la carrera electoral de 2024 con una plancha al Senado diferente a la que Delgado tiene en mente.

El País consultó a más de 20 dirigentes de todos los grupos del sector Todos para esta nota, y la respuesta unánime de los consultados fue: “Falta mucho”. Es una frase que se grabaron a fuego para plantear en cada consulta periodística de aquí a final de año.



“Estamos en paz, no queremos complicaciones. Acá nos llevamos todos bien. No hay nada de interna como quieren buscar”, comentó a El País un dirigente del entorno de Delgado. “Nosotros no tenemos apuro de nada. Pero escuchamos, nos reunimos y vemos qué es lo mejor”, señaló otro blanco afín a Lema.



Lo cierto es que reuniones y conversaciones hay muchas. Varias de esas se generaron después del referéndum. Los más veteranos buscan un acuerdo entre la “barra” de Delgado y la de Lema para que se mantenga la unidad en Aire Fresco y se logre una lista al Senado “unitaria”.



Pero saben que desde el Herresimo están seduciendo al entorno de Lema para idear “algo nuevo”. Del entorno de Delgado admiten que en la pasada elección se generó “ruido” cuando el hoy Secretario de la Presidencia tomó el primer lugar en la lista de Diputados de Montevideo.



Hoy dan por hecho que Lema se ganó ese lugar y “el uno” en Diputados por Montevideo sería para él. La cosa está en el Senado. Si Delgado es candidato a presidente, suele ocurrir que todas las listas que lo apoyan lo ubican en el primer lugar. Allí una de las aspiraciones de los allegados a Lema es tener el segundo lugar en la “Cámara Alta”.

La dificultad pasa por la cantidad de figuras que apoyan a Delgado a nivel nacional, muchos de ellos intendentes del interior que no tienen reelección y aspiran a entrar en el Parlamento a través de un lugar destacado.



Ese fue el escenario que observó el Herrerismo para abrir las conversaciones y sentarse a charlar con Lema. Varios de sus dirigentes comentaron en actos públicos que el partido necesita reorganizarse. Los herreristas buscan nuevas figuras. Por eso fueron a “arropar” a Laura Raffo, primero, y después a conversar con Lema.



Las conversaciones entre el Herrerismo y el entorno de Lema activaron a los “jugadores” de Delgado para salir a buscar entendimientos. La relación entre Delgado y Lema es buena. Así lo reflejan cada uno de los dirigentes cuando se los consulta. Pero también es claro que los dos tienen aspiraciones futuras; uno con más urgencia que el otro.



“Alvarito (Delgado) es el 90% de Aire Fresco. Martín (Lema) es un 10%”, comentó un dirigente afín al Secretario de la Presidencia. Falta mucho tiempo sí. Pero eso no quita que la idea de dos listas al Senado con dirigentes de Aire Fresco está arriba de la mesa. La idea fue conversada en un asado entre dirigentes blancos en la noche del sábado en Parva Domus, Punta Carretas, cuando se armaron ruedas entre algunos de los integrantes. Allí estuvo Delgado, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el ministro de Defensa, Javier García y el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde.



“La idea de las dos listas está. No te puedo mentir. También te digo que yo estoy haciendo lo posible para que eso no pase, y Álvaro y Martín entiendan que juntos somos lo más polenta del partido”, cerró la llamada telefónica con El País un dirigente que se autodefine como “delgadista”.