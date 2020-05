Interna del FA: "Últimamente se discute más por la prensa que mirando a los ojos", dijo Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la Intendencia de Montevideo por la izquierda, Daniel Martínez hizo referencia este jueves a la interna del Frente Amplio y a las figuras de liderazgo que hay dentro del partido. "Los liderazgos pueden ser de muchas formas, la gente está acostumbrada a los líderes incuestionables, hoy es un proceso. Lo importante para mí es hacerlo en un marco de fraternidad, no de serrucha patas ni de dolores internos", opinó en diálogo con informativo Sarandí.

"¿Está viendo algo de serrucha patas?", le preguntaron. "Yo lo que he dicho es que últimamente a veces se discute más por la prensa que mirando a los ojos, ese es un problema que antes no pasaba en el Frente Amplio. Yo siempre apelo al 'bajemos la pelota, acá no hay dueños de la verdad, porque no los hay en ningún tema. Tengamos la capacidad de discutir ideas y buscar las formas que nos permitan seguir siendo lo que somos: la unidad de los diversos", indicó Martínez.

El actual candidato a la intendencia consideró que el Frente Amplio se trata de "gente que no piensa igual sobre todos los temas" pero que sí tiene una "base estructural común" lo que, por tanto, debe implicar que haya "respeto y fraternidad". "Te cambio cualquier cosa si eso se da, porque implica seguir con un Frente Amplio dinámico, vivo y fraterno", agregó.

Con respecto a los liderazgos dentro del partido, Martínez indicó que el FA "tuvo mucho tiempo a tres gigantes", mientras que antes ya había tenido al político Líber Seregni. "Esas cosas no se hacen de un día para el otro, preguntále al Partido Colorado si no, son cuestiones que son procesos, nosotros tenemos nuestros procesos", aseguró.



Sobre cómo es él como líder, el ingeniero indicó que es una persona a la que le gusta trabajar en equipo algo que, expresó, lo demostró durante sus años en el ejercicio de la profesión y durante su gestión en la Intendencia de Montevideo."Si se busca un líder que sea que nadie cuestione no me busquen a mi", indicó.