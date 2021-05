Interna de Adeom al rojo vivo por suspensión de las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La interna de Adeom se puso al rojo vivo luego que la mayoría en el Consejo Ejecutivo decidiera aplazar hasta 2022 las elecciones que deberían haberse hecho el mes pasado.

A partir de esta decisión, y de que también se postergara una Asamblea General por motivo de la pandemia, se comenzó a crear un movimiento de afiliados con independencia de las listas a las que pertenecen, que se viene pronunciando “en defensa del estatuto sindical”.

Según informaron fuentes de Adeom a El País, este movimiento presentó 840 firmas para convocar a la Asamblea General y realizar las elecciones, de las cuales 720 fueron validadas por la Comisión Electoral, que descartó varias por tratarse de nombres ilegibles o de personas que tienen deudas con el sindicato, lo cual las inhibiría de participar. Según el estatuto vigente, 500 firmas serían suficientes para que prosperara el recurso.

Con el apoyo de las listas 1980, 73 y 307, el viernes se hizo una convocatoria a los afiliados de Adeom para la realización de elecciones “inmediatas”. También estaría alineada a estas tres listas la 1966, en la que hay integrantes de la vieja lista 17 a la que perteneció la histórica sindicalista Mabel Lolo. La 307 tiene a la cabeza a otro conocido dirigente, Aníbal “Indio” Varela, quien no participó de la pasada elección por hallarse suspendido por la directiva del sindicato.

“Las elecciones deberían haberse realizado en abril. Si vamos a trabajar, también podemos ir a votar”, señalaron las listas convocantes. Otros temas abordados en la reunión del viernes fueron las recientes renuncias en la directiva de Adeom y la preparación de la próxima Asamblea General “en defensa de la plataforma reivindicativa para el quinquenio”.

Según denunció la lista 1980, la suspensión de la elección fue hecha de forma “antiestatutaria” por la actual mayoría en el Consejo Directivo, que se amparó en la situación de crisis sanitaria que vive el país. Esta mayoría, aseguran los dirigentes de la 1980, se logró con 200 votos obtenidos en una “asamblea” que se hizo por Zoom para aprobar un convenio colectivo a 5 años.

“Fueron 67 los votos que se reunieron, también de forma virtual, para postergar las elecciones”, anotaron. El sindicato de los trabajadores de la Intendencia de Montevideo tiene aproximadamente 6.000 afiliados: la gran mayoría de la plantilla municipal.



Por considerar que no existe un mandato de los afiliados para adoptar las decisiones que se han tomado en las últimas semanas, los miembros de la lista 1980 tomaron la decisión en días pasados de presentar sus renuncias a los cargos en el Consejo Directivo, Comisión Fiscal y Comisión Electoral.

IMM. Foto: Archivo El País.

Las renuncias.

“Por una Adeom unida y gobernada por los afiliados, según indican los estatutos. En defensa de la democracia sindical. Arriba los que luchan y abajo los que entregan”, se pronunciaron los sindicalistas renunciantes.



La lista 1980 es histórica dentro de Adeom. Se constituyó tras una huelga que hubo en el sector de Limpieza en el año 2000 y comenzó a participar del Ejecutivo en 2001, aunque sus integrantes militaron desde muchos años antes en el sindicato, ya sea como delegados de base o integrando otras listas.



“Supimos ser minoría o mayoría, en bloque con otras listas clasistas combativas e independientes de gobiernos, fueran estos nacionales o departamentales. Nos constituimos como lista bajo el lema de unir a los trabajadores y a las listas del clasismo combativo de Adeom, siempre disperso y atomizado. Fuimos protagonistas de la lucha contra el plebiscito antiestatutario en 2001, de la huelga de 2002 y de todas las luchas y movilizaciones que tantas conquistas trajeron al gremio municipal”, destacaron en su carta de renuncia al Ejecutivo.

En la última elección de 2019, en la que la actual secretaria general Valeria Ripoll surgió como nueva figura fuerte del sindicato, se presentaron ocho listas y hubo unos 6.700 habilitados para votar.



La plantilla municipal es de unos 8.400 trabajadores, pero algunos no pueden afiliarse al sindicato (por ejemplo por estar con pases en comisión y provenir de otros organismos). A su vez, habitualmente muchos no van a sufragar por falta de interés, por estar de licencia o por deber la cuota sindical. Adeom estima que los que no votan representan entre el 10% y el 13% de los afiliados.