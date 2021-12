Interior y sindicatos se reunieron tras incidentes en Tres Cruces; apuestan a "bajar la pelota"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado viernes, en la zona de Tres Cruces se produjo un enfrentamiento entre integrante del sindicato del transporte interdepartamental y efectivos de la Guardia Republicana, que dispararon con munición no letal para dispersar a los trabajadores, que cortaban el tránsito. A raíz de esos hechos, la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) solicitó una reunión al Ministerio del Interior para analizar el tema.

Del encuentro, que se realizó este lunes a mediodía, participó junto a la dirección de la Unott Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, quien dijo que plantearon al ministro que lo ocurrido fue "un hecho desmedido", ya que se estaba intentando descomprimir la situación y "la gente retrocedía".



"Un policía se pasó de la raya" cuando se estaba disolviendo el corte de calle. "Y eso no puede suceder, lo dijimos con mucha claridad", sostuvo Abdala en rueda de prensa.



"Vinimos a transmitir el rechazo del movimiento sindical a este hecho y que todos actuemos en el marco de los derechos y las obligaciones buscando descomprimir y más diálogo que represión", señaló. Ante eso, dijo Abdala, se encontraron "con un ministerio que está dispuesto a trabajar en eso, en bajar la pelota".



Por su parte, Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior, dijo en nota con Subrayado (Canal 10) que "el Ministerio no quiere lo que sucedió el viernes". "Tenemos que hacer cumplir las leyes, la circulación tiene que ser libre, no se puede cortar ninguna calle. Hay protestas y lo hacemos a través del diálogo y creemos que es la forma. La represión tiene que ser lo último de lo último y esperamos que no pase", afirmó.



Además, señaló que deben coordinar para el próximo viernes, porque ya se sabe que habrá otra movilización del sindicato del transporte interdepartamental y se debe "garantizar que la gente pueda movilizarse, pueda hacer sus movilizaciones y garantizar la ley".

El jerarca dijo que apuestan a "tener los puentes abiertos de diálogo y comunicación constante para que no se dé lo que pasó el otro día". "Lo positivo es que no hay ningún policía del país que tenga la orden de reprimir. La Dirección de la Policía no tiene eso", aseguró.



"Estamos trabajando para que este tipo de hechos no se vuelvan a dar, los canales de diálogo permiten bajar la pelota y seguir construyendo", sostuvo.