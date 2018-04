Intercambio entre orientales del primer y el tercer mundo

En los últimos años China se ha convertido en un socio comercial fundamental para Uruguay y América Latina en su conjunto. Las cifras del BID revelan un notorio crecimiento de los intercambios entre ambas regiones, que se calcula se incrementó veinte veces en la última década.

China ha venido reemplazando en ese período de tiempo a EE. UU. y a Europa en el primer lugar como socio comercial de la región, lo que ha planteado oportunidades de negocios para varios emprendimientos uruguayos y chinos. En este marco, la gran mayoría de los 19 intendentes del país ha viajado al gigante asiático, ya sea en misiones comerciales o encabezando delegaciones oficiales.

La región tiene entre sus principales desafíos para el desarrollo sostenible la inversión y construcción de infraestructuras urbanas, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, viviendas y equipamiento industrial y turístico. Y Uruguay, como muchos de los países subdesarrollados, posee un gran potencial como exportador de alimentos, algo que le interesa particularmente a China. Las misiones en general viajan con todos los gastos pagos. Y hay intendentes que ya han sellado varias veces su pasaporte en las ventanillas de migración de los aeropuertos chinos.

Entre los intendentes que han viajado o viajarán próximamente al gigante asiático se encuentran Carmelo Vidalín (Durazno), Carlos Enciso (Florida), Adriana Peña (Lavalleja), Enrique Antía (Maldonado), Daniel Martínez (Montevideo), Guillermo Caraballo (Paysandú), Óscar Terzaghi (Río Negro), Aníbal Pereyra (Rocha), José Luis Falero (San José) y Yamandú Orsi (Canelones). Algunos de ellos ya lo han hecho más de una vez.

Caraballo presidirá una misión que estaba prevista para junio, pero que fue postergada. También viajarán el coloniense Carlos Moreira y el artiguense Pablo Caram, quien ya estuvo en el destino el año pasado. En un segundo viaje, hacia octubre o noviembre, partirá el intendente de Rivera, Marne Osorio.

Por distintos motivos, no han viajado hasta el momento Andrés Lima (Salto), Agustín Bascou (Soriano), Sergio Botana (Cerro Largo), Dardo Sánchez (Treinta y Tres) y Eber Da Rosa (Tacuarembó). En 2016, siendo diputado por Flores, Armando Castaingdebat, estuvo en China. Mientras fue intendente, nunca viajó a ese país.

El caso de Lima es curioso y obedece a la interna de su colectividad, el Frente Amplio. El intendente no tiene previsto por el momento viajar porque desconfía de su suplente.

"No lo hemos tratado en reuniones de gabinete este tema de que Lima pueda integrar la comitiva del Congreso de Intendentes que viajará en dos grupos a China", dijo a El País el secretario general de la Intendencia de Salto, Fabián Bochia.

El jerarca explicó que el motivo "no es otro" que la decisión que pueda tomar en su lugar quien es su primer suplente, Alejandro Noboa (ver nota aparte). Da Rosa, en tanto, dijo a El País que no ha viajado porque "no ha cuadrado" y que no ha recibido ninguna invitación.

Intercambios.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, indicó ayer a El País que viajó a tres veces a China, dos en este período y una en el anterior, cuando era secretario general de la comuna, acompañando al expresidente José Mujica.

Orsi estuvo en la provincia de Shanxi, con la que hace 25 años la administración de José Andújar (1990-1994) firmó un acuerdo de hermanamiento.

Luego, en su segundo viaje como intendente, fue a la ciudad de Zhuhai, en la provincia de Cantón, donde expuso las potencialidades de inversión de Canelones ante más de 500 representantes del sector privado. A este viaje fue con nueve empresarios, entre los que había cinco representantes de bodegas "Hubo algunas que colocaron producciones", aseguró.

La administración del intendente Enrique Antía es otra de las que mantiene fuertes relaciones con China. En ocasión del encuentro China Lac, realizado entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre pasados en el Centro de Convenciones de Punta del Este, el propio Antía ordenó colocar banderas del gigante asiático en todas las columnas del alumbrado de Punta del Este. El gesto fue reconocido y destacado por los integrantes de la delegación china.

Durante la realización del mismo, Antía firmó un memorando de entendimiento con las autoridades de la provincia de Jiansu para tratar de fomentar el intercambio turístico y comercial entre ambos territorios.

El propio Antía, en junio de 2016, viajó a China invitado por las autoridades del Partido Comunista. Y en estos momentos el secretario general, Diego Echeverría, encabeza una delegación municipal que visitará el país asiático durante dos semanas. (Producción: A. López Reilly, M. Gallardo, L. Pérez, V. Rodríguez, N. Araújo y D. Rojas)

Pasión por el fútbol y una posible visita del presidente Xi Jinping

Existe la posibilidad de que el año próximo el presidente de China, Xi Jinping, visite Argentina, por lo que se están haciendo gestiones para que también llegue a Uruguay, dado que es conocida su admiración por el fútbol rioplatense. "Ellos quieren aprender a jugar al fútbol", comentó el intendente de Río Negro, Óscar Terzaghi.

El jefe comunal informó que próximamente una delegación de deportistas, aplicados a las artes marciales, llegará a Uruguay y que existe la posibilidad de lograr un acuerdo para que entrenadores locales de fútbol puedan ir al país asiático a impartir enseñanzas.

El intendente de Río Negro, Óscar Terzaghi, viajó a China entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre. Lo hizo acompañado por el ingeniero Martín Sorondo, director de TICs.

A su regreso, el jefe comunal rionegrense informó de la carta de intención de hermanamiento firmada con la ciudad de Suzhou, de forma de fortalecer el vínculo comercial y cultural con una de las ciudades más industrializadas de China y a donde llega la madera de pino que se exporta por Fray Bentos, con destino a muebles de alta calidad.

Terzaghi también interesó a los chinos en el área agroindustrial de Río Negro, uno de los departamentos que tiene las mejores tierras del país y que entre la actividad agropecuaria y la planta de UPM, genera uno de los mayores PBI a nivel local. Además, promueve el intercambio para que estudiantes uruguayos puedan viajar a China.

COSAS DE LA POLÍTICA.

A Caram "lo bajaron del avión"

En 2016, al intendente de Artigas Pablo Caram (Partido Nacional) tenía los pasajes de avión para viajar en misión oficial a la República Popular China junto al presidente de la República, Tabaré Vázquez. Pero una semana antes del viaje, el jefe comunal recibió una inesperada llamada de Cancillería: lo habían bajado del avión.

Gabinete itinerante de Martínez

Daniel Martínez y el secretario general Fernando Nopitsch irán China del 29 de abril al 11 de mayo. En la resolución por la que se autorizó a ambos a viajar se establecía que Nopitsch sería sustituido por el prosecretario Christian Di Candia. Una semana después, la IMM cambió la resolución, al percatarse que en esas fechas Di Candia viajará a México.

Lima no quiere dejar el sillón

La situación política en la interna del Frente Amplio en Salto no es la mejor. El intendente Andrés Lima no quiere viajar a China para no tener que dejar en el sillón de mando a su primer suplente, Alejandro Noboa, a quien no le tiene confianza. En lo que va del período, Lima solo usufructuó 5 días de licencia.