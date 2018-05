Intendentes reclaman respuesta a Vázquez por free shops en Brasil

El nuevo régimen de "tiendas francas"(free shops) dispuesto por el gobierno de Brasil en las ciudades gemelas en la frontera con Uruguay, amenaza el negocio de los comerciantes locales que reclaman junto a intendentes y gremiales empresariales una rápida respuesta al gobierno para que la medida no impacte negativamente.

Por eso, el vicepresidente del Congreso de Intendentes, el intendente de Rivera, Marne Osorio, envió una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que solicita "producir resultados que se puedan conjugar con la realidad del país, evitando que medidas unilaterales de los Estados determinen impactos que fracturen un modo de vida atípico para el resto del país".

La misiva recoge las conclusiones de un estudio del Congreso de Intendentes presentado el 20 de abril en Rivera denominado "Análisis y evaluación del comercio en la zona de frontera, por la entrada en vigencia en Brasil del nuevo régimen de tiendas francas" en las ciudades gemelas como Aceguá (vecina de la ciudad nacional de igual nombre), Barra do Quaraí (separada por un puente de Bella Unión), Yaguarón (junto a Río Branco), Santana do Livramento (ubicada junto a Rivera) y Chuí (vecina de la localidad rochense). La reglamentación de la iniciativa en marzo de este año preocupa a los comerciantes locales, sobre todo porque su puesta en marcha implica la reducción de la capacidad de compra de brasileños en las tiendas uruguayas de US$ 300 a US$ 150 dólares. Pero, por otro lado, mientras el régimen nacional no permite que los uruguayos adquieran bienes en estos comercios, el brasileño sí permitirá que los suyos lo hagan en su país.

Los intendentes solicitan que el tema se aborde desde una perspectiva fiscal, impositiva, laboral y también cultural, a la vez que ya decidieron conformar tres grupos para el estudio de la situación y su eventual impacto en los comercios locales. "Instalaremos tres ámbitos de trabajo para profundizar sobre las posibles líneas de acción que permitan definir acciones a corto y mediano plazo", indican los intendentes en la carta. En las distintas áreas se abordará el problema que enfrentarán los comercios de free shops y el comercio convencional. Se propone integrar a la contraparte brasileña "para conocer las instrumentaciones de lo que allí se está instalando".