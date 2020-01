Intendente de San José se fracturó peroné, tibia y la base del pie en intento de robo en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de San José, José Falero, vivió un intento de robo en Brasil mientras caminaba por la calle y en el forcejeo cayó al suelo y se fracturó la tibia, el peroné y la base del pie.

"Iba caminando con mi señora en la calle y se me tiró encima un brasileño queriéndome hurtar una cadena que tengo y tironeando con él me caigo y piso el cordón y me fracturé tibia, peroné y la base del pie que llevó a que tuviera que venirme rápidamente y el miércoles a la noche me hicieron una intervención quirúrgica que por suerte salió todo bien y ya hoy estoy en casa con la pierna en alto", dijo Falero a radio Monte Carlo.

“Una desgracia con suerte”, añadió el futuro subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.