Intendente de Salto resolvió que termas y ómnibus sean gratis para mujeres en el 8M

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Salto, encabezada por el frenteamplista Andrés Lima, resolvió en las últimas horas que el ingreso a las termas del Daymán y Arapey, así como el uso del servicio municipal de ómnibus, sea gratuito para "todas las mujeres" el próximo lunes 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

La resolución 057/2021 establece "exonerar del cobro de entradas en Termas de Daymán y Termas del Arapey, durante la jornada del día lunes 8 de marzo de 2021 a todas las mujeres que allí concurran a disfrutar de su día en los referidos centros termales", porque "se estima conveniente adherir a conmemoración" internacional de ese día.

Por otro lado, la resolución 058/2021, también de este jueves, establece "declarar gratuito el servicio municipal de ómnibus, durante la jornada del día lunes 08 de marzo de 2021, para todas las mujeres usuarias del mismo". Esto es considerando que esta gratuidad "constituiría una especial forma de adhesión a dicha conmemoración".

El Día Internacional de la Mujer se remonta a comienzos del siglo XX pero fue en 1977 que las Naciones Unidas (ONU) con otras organizaciones internacionales convirtieron el 8 de marzo en el "Día Internacional de la Mujer".

La ONU propone en esta edición el tema "Las mujeres en el liderazgo: lograr un futuro igualitario en un mundo de COVID-19". El leit motiv elegido celebra los esfuerzos de las mujeres y niñas para lograr un futuro de recuperación de la pandemia más equitativo y con menos brechas de genéro.

En Uruguay se realizarán varios eventos en esa fecha. La Intersocial Feminista solicitó que el Pit-Cnt "decrete un paro sindical de 24 horas únicamente de mujeres" en todo el país para el lunes próximo. No obstante, la central sindical no dio luz verde al paro general y ahora los sindicatos definen si paran o no.