Intendente de Salto insiste con medidas por precios en la frontera con Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La diferencia de precio con Argentina impacta de manera directa en el comercio local. Por ese motivo, a principios de mayo el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; el de Río Negro, Omar Lafluf; y el de Salto, Andrés Lima, se reunieron con Luis Lacalle Pou, con el objetivo de hablar sobre medidas que beneficien a las empresas en el litoral. Más de un mes después, “no se ha avanzado mucho” y, “más allá de la voluntad del gobierno de buscar una solución”, hasta ahora no la hubo, comentó a El País el salteño. Por lo tanto, planteará este jueves en el Congreso de Intendentes que se genere un nuevo encuentro con las autoridades nacionales.

“El objetivo es tener una devolución del gobierno a la reunión anterior y a las propuesta presentadas. Que nos digan: sí o no la microimportación, sí o no a la eliminación de aranceles. Capaz que el Ministerio de Economía y Finanzas propone algo distinto. Tal vez nos dicen que no se puede hacer nada y que es un problema de la región producto de las enormes asimetrías económicas entre los países”, dijo Lima.



El intendente cree que el “litoral está adormecido”. “Es como un conductor que sabe que va derecho al precipicio pero no hace nada por buscar otro camino y evitar la caída. A esta altura somos de los pocos que seguimos hablando públicamente de la diferencia de precios y cómo influye negativamente en el comercio local. Después, mucho silencio en todos lados”, añadió.

En cuanto a la situación en su departamento, donde la industria y el comercio generan 20.000 puestos de trabajo, dice que no sabe hasta cuándo las empresas “van a soportar la disminución de ventas”. En ese sentido, contó que es “grande la movida de vehículos uruguayos” que cruzan la frontera, y ejemplificó: “algo tan sencillo, pero muy útil, como un cable original de iPhone, en Salto cuesta $ 990 y en Concordia $ 250”.