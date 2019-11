Intendente de Salto desata tormenta política al designar a su sucesor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Salto, Andrés Lima, volvió a desatar una tormenta política. Esta vez aseguró que su tercer suplente, Gustavo Chiriff, se hará cargo de la intendencia cuando él renuncie para hacer campaña por la reelección. De esa manera, el jefe comunal quiso saltearse a los tres suplentes que le siguen en la lista.

“Les puedo confirmar que Alejandro Noboa ni Pablo Estévez van a asumir la intendencia en febrero próximo. Nuestra postura como intendente es que termine el período Gustavo Chiriff. No hay chances que asuma Noboa ni Estévez”, dijo el intendente Lima a Radio Arapey.



El jefe comunal entiende que sus suplentes “están fuera del proyecto político” y deben renunciar. De hecho, el vínculo entre Noboa y Lima duró siete meses desde que comenzó la gestión en 2015. Durante la última licencia de Lima, ocurrida en diciembre de 2018, Noboa se hizo cargo de la gestión.



Tras estas declaraciones, el portal local Quinto Elemento consultó a Maximiliano Muñoz, jefe de la Oficina Electoral del departamento de Salto, quien manifestó que el planteo de Lima “sería anti constitucional”.



El funcionario consignó que “la única opción es que los suplentes anteriores a Chiriff presenten su renuncia ante la Junta Electoral, en este caso Estévez y Noboa, tendrían que hacerlo y ahí si asumir Chiriff”.



Noboa, primer suplente de Lima, es profesor en la Universidad de la República y se define como “independiente” dentro del Frente Amplio local. Consultado por El País, el suplente dijo que está dispuesto a asumir la dirección de la comuna.



“Me sorprendió la salida a la prensa del intendente Lima. Yo no voy a renunciar, a mí me eligió la gente, la cuestión constitucional no está en discusión”, dijo.



La línea de sucesión del intendente de Salto está compuesta por Noboa, Sonia Rodríguez, Estévez y Chiriff, actual director departamental de Turismo.