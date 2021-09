Intendente de Lavalleja fue llamado a sala por compensación a su hermano por $ 72.300

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Lavalleja, Mario García, fue llamado a sala por la Junta Departamental en base a una serie de resoluciones que tomó durante el tiempo que lleva como jefe comunal, entre ellas una compensación a su hermano por la suma de $ 72.300, informó a El País Mauro García, edil del Frente Amplio.

"Dispóngase el pago al Sr. Ariel García de una compensación por eficiencia, en forma mensual de $ 72.300, a partir del día 1 de diciembre de 2020", establece la resolución número 5.850 a la que accedió el edil a través de un pedido de acceso a la información y que publicó en su cuenta de Twitter.

Mediante la reciente contestación de pedido de informes por Art. 284 de la Constitucion que hiciéramos en febrero, nos enteramos que el intendente de Lavalleja beneficia con $ 72.300 de compensación a su hermano. pic.twitter.com/EYSbI6eaZq — 𝑬𝒅𝒊𝒍 𝑴𝒂𝒖𝒓𝒐 𝑨𝒍𝒗𝒂𝒓𝒆𝒛 (@_MauroAlvarez_) September 15, 2021

García explicó a El País que el hermano del intendente ingresó a la comuna en noviembre del año pasado en el Escalafón E 11 para desempeñarse como peón. "Fue en el período anterior, el de Adriana Peña (ex intendenta de Lavalleja), pero no es un dato menor tener en cuenta que la contratación de esta persona fue el 9 de noviembre, esto quiere decir que fue en plena época de la transición", expresó.



Los intendentes departamentales fueron elegidos en septiembre del año pasado, una fecha inusual debido a que las elecciones fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus. García fue electo el 27 de ese mes y comenzó sus funciones en el cargo dos meses más tarde, puntualmente el 27 de noviembre.



El edil indicó que la contratación se hizo de forma directa y "a los pocos días de asumir el nuevo intendente lo puso en un cargo de mayor jerarquía compensando por eficiencia con $ 72.300", dijo y aclaró que este importe se le suma al salario que ya recibía por su rol de peón.



Según la resolución, el hermano fue trasladado a la Dirección de Descentralización, donde era "requerido". En esa sección se designó como director a una persona que también había ingresado como peón y que recibió una compensación por un monto de $ 82.273, agregó el jerarca.



García indicó que a las resoluciones accedió a través de un pedido de acceso a la información que realizó originalmente en febrero de este año. Debido a que no se le dio lo solicitado, reiteró el pedido en mayo.



"Pasó junio, julio y agosto y el lunes el intendente remite todas las resoluciones que adoptó, que son como 2.000, entonces estamos analizando una por una", dijo y agregó: "Hay otras resoluciones que son, no casi nepotismo como este caso, pero sí que son muy cuestionables, por eso hice llamado a sala", expresó.



El edil explicó que si bien la Constitución ampara la interpelación de los jefes comunales, no establece que haya una obligación o un plazo determinado para que se presenten y que por tanto no se sabe con exactitud cuándo podría ocurrir.