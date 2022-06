Intendente de Flores dice que comunicó hace un mes al FA la "irregularidad" de empleado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Sorprendido". De esta forma se mostró en diálogo con El País el intendente de Flores, Fernando Echeverría, por la serie de críticas que manifestaron desde el Frente Amplio esta semana por el fraude cometido en la administración por más de unos $ 7 millones. Destacó que no hay riesgo para en las cuentas del departamento por la "irregularidad" detectada a un funcionario.

Sobre las críticas desde la oposición de que en este caso se "demuestra la vulnerabilidad y fragilidad del sistema" de Flores, Echeverría retrucó: "Me llama la atención que el Frente Amplio haga ese tipo de declaraciones siendo que cuando encontré esta irregularidad lo primero que hice fue comunicarle a la Junta Departamental".

"Inmediatamente en la primera sesión ordinaria de la Junta Departamental me presenté personalmente con el director de Hacienda de la intendencia y el director administrativo a darle todas las explicaciones a todos los ediles", enfatizó.



El jefe departamental indicó que el responsable por el "faltante" -como describió el Frente Amplio- de $ 7.614.639 fue el jefe de Haberes, responsable de liquidar de los sueldos.



Fue retirado "inmediatamente, con un sumario y hoy está expulsado de la intendencia", indicó el intendente, que desconocía el comunicado de la departamental. "Fue hace un mes esto", dijo sorprendido. Echeverría indicó que el 1 de junio, cuando fue apartado el funcionario, se hizo la denuncia penal "con todas las pruebas correspondientes".



El jerarca ingresó en su administración "por concurso", puntualizando que en el Tribunal de Concurso "participan" ediles opositores. El hombre ahora se enfrenta a la Justicia luego de que se constatara a fines de mayo que entre octubre de 2021 y mayo de este año hizo el retiro millonario de dinero "a su propia cuenta". De acuerdo a la información que maneja la comuna, el funcionario "opero solo".



A comienzos de 2022, personal del Departamento de Hacienda de Flores comenzó a detectar "diferencias" en montos. A partir de allí "empezaron a analizar si era un error o había alguna irregularidad, hasta que se encontró una, que la hacía el propio funcionario", explicó. El monto que terminó de confirmar que no era un problema del sistema fue un movimiento, el último, de $ 3.100.000, que ahora la intendencia de Flores espera recuperar vía judicial porque esa cifra "está retenida" en la cuenta bancaria del funcionario.



El intendente de Flores remarcó que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) "audita permanentemente" a la administración. "No es que ahora porque el Frente lo proponga se hace, el Tribunal audita a todas las intendencias", subrayó ante las críticas.



A pesar de este perjuicio, Echeverría enfatizó que "no se vieron, ni se van a ver afectadas ni las obras, ni el cobro de los funcionarios municipales, ni los cobros de los proveedores".



El intendente también valoró que en la última Rendición de Cuentas se cerró con un "superávit de $ 11.623.870" en el ejercicio 2021. Además, planteó que en la comuna tiene un "superávit acumulado de $ 1.711.674", que aseguró, "hace 26 años que no tenía" la intendencia de Flores.