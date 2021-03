Intendente dice que Rivera necesita "cuarentena obligatoria" y critica cierre de free shops

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Rivera, Richard Sander, dijo este miércoles que insta a los ciudadanos a respetar una “cuarentena obligatoria” por 20 días para tratar de contener los contagios de COVID-19, enfermedad que afecta en especial a ese departamento fronterizo con Brasil.

“Lo que le pido a los vecinos de Rivera, y lo vengo diciendo hace varios días, es que necesitamos que estos 20 días, esta semana y las dos posteriores, necesitamos hacer una cuarentena obligatoria para poder llegar a vacunar al fin de la semana siguiente a Turismo al 50% de la población de Rivera”, dijo el jefe comunal entrevistado por VTV Noticias.

De acuerdo a lo que indicó el intendente colorado, el 12 de abril se llegarían a 50.000 vacunados con la primera dosis y 18.000 con la segunda en Rivera.

Al momento 20.006 dosis de la vacuna fueron administradas en el departamento, según el monitor de vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En la conferencia de prensa que brindó en la noche del martes el presidente Luis Lacalle Pou rechazó implementar una medida de este tipo. "No somos partidarios del confinamiento total o la cuarentena obligatoria", dijo el mandatario al anunciar una serie de medidas para tratar de aplanar la curva de contagios de coronavirus.

Una de las decisiones que comunicó ayer Lacalle Pou fue el cierre de los free shops en la frontera. Hoy el intendente de Rivera se refirió a esto y aseguró que estos comercios no son “el problema de los focos de COVID” dado que, afirmó, no hay ningún caso positivo de la enfermedad vinculado al funcionamiento de estos locales. Comentó, además, que hoy los free shops están cerrados en Rivera y que de todas maneras hay ómnibus provenientes del país vecino estacionados en la línea divisoria con Livramento (Brasil). "El origen de los ómnibus no son los free shops, pero hay gente que no lo entiende”, dijo Sander.

Rivera es el departamento con mayor incidencia de la enfermedad entre su población. Está en la zona roja de riesgo diseñada por la Universidad de Harvard con 112,24 casos promedio cada 100.000 personas en una semana (por encima de 25 se ingresa en la zona roja), según los datos de ayer.

El departamento reportó ayer 132 contagios de COVID-19 y acumula 1.106 casos activos.