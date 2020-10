Intendenta de Rivera sobre buses que llegan de Brasil: "Están en su territorio, no podemos actuar, sería una invasión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El departamento de Rivera se encuentra en el foco de la mira en estos días dado el aumento de casos de coronavirus en la ciudad fronteriza con Brasil. Este sábado circularon en redes sociales distintos videos de ciudadanos riverenses mostrando la llegada de buses desde Brasil. La intendenta del departamento, Alma Galup, dijo a El País que se trata de un "hecho natural".

"Nosotros vivimos en un lugar en que los ómnibus de Brasil llegan todos los días, particularmente los sábados. El tema es que todavía no se termina de entender cuál es nuestra realidad, al ser una frontera comercial los ómnibus llegan y aparcan en la línea divisoria del lado de Brasil. Tenemos 9 km de línea divisoria, entonces eso es un hecho natural", señaló Galup.



La intendenta explicó que los ciudadanos brasileños que llegan en los buses lo hacen con intención de hacer compras del lado uruguayo y que la mayoría de las veces son por encargue y se trata de pocos productos. Dijo además que por un decreto del vecino país durante la pandemia los buses pueden ingresar con la mitad de los asientos ocupados y que eso es "estrictamente controlado". "Son controlados por la aduana y tienen derecho a transportar", agregó.



"La gente no incorpora cuál es nuestra realidad. Para nosotros ellos están en su territorio, seria una invasión (disuadirlos) y no podemos actuar porque es nuestra forma de vida", expresó.



Además, la intendenta expresó que al llegar a los comercios también se les hacen los debidos controles sanitarios de tomarles la temperatura y ponerles alcohol en gel.

"Ellos están legalmente en su casa y en su territorio. Si hay algo que amerita una conversación tendrá que decidirlo el gobierno a través de la Cancillería. Esta ha sido nuestra forma de vida desde siempre, nuestra forma de convivencia y la pandemia nos causó este conflicto", concluyó.



Galup dijo además que la presencia del Ejército ayuda a disuadir a la gente a cumplir con las medidas de protocolo y que en Rivera están trabajando con las herramientas que tienen al alcance de forma permanente.



Rivera tiene actualmente 118 casos activos de coronavirus y cinco personas del departamento murieron desde el comienzo de la pandemia a raíz de coronavirus.