Intendencias decidirán horarios para los eventos en salones habilitados

A menos de una semana de la Noche de la Nostalgia (que se celebrará el próximo 24 de agosto), las autoridades sanitarias y departamentales se reunieron ayer para concretar cómo será la logística de la noche. La gran duda y el motivo por el que se concretó el encuentro fue la determinación de un horario de finalización para los eventos en salones habilitados, algo que no está detallado en el protocolo emitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, acompañado por el subsecretario, José Luis Satdjian, y el director general de Salud, Miguel Asqueta, participaron de la reunión con las autoridades del Congreso de Intendentes.

Según supo El País, los integrantes de la cartera hicieron mención al decreto 199/021, que refiere a la habilitación de salones para eventos, y que no especifica el horario de finalización de las fiestas y, por lo tanto, esto quedará sujeto a lo que decida cada comuna. Las últimas recomendaciones del MSP sí mencionan que la duración del evento no puede ser de más de cinco horas. Tras la reunión la Intendencia de Montevideo anunció que en la capital los eventos con protocolo podrán finalizar a las 5 AM como máximo, respetando las cinco horas de duración.



Por otra parte, el horario de cierre de restaurantes y bares también estuvo sobre la mesa en la reunión. A diferencia de lo que sucede con los eventos, la cartera sí emitió un decreto que permite el cierre a la medianoche, con posibilidad de extensión hasta las 2 AM. A partir de la disminución de contagios, varias intendencias evalúan extender el cierre. El MSP planteó ayer sus dudas acerca de la vigencia del decreto emitido anteriormente sobre esto y se comprometió a consultar con Presidencia si este seguirá rigiendo o no.

Tras el encuentro, el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo a El País que las autoridades de la cartera advirtieron que “se está observando cómo la mayoría de los uruguayos está actuando de manera independiente a cualquier normativa” sanitaria.



“No es que se mencionó que es un descontrol, pero sí que la mayoría de uruguayos ya no está cuidándose, entonces se pidió a las intendencias y a los gobiernos departamentales que sigamos concientizando sobre la importancia del cuidado”, explicó Lima.