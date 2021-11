Intendencia de Salto adelantará fondos para que no paren las obras de la Central Hortícola

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Salto, Andrés Lima y el director de la Junta Nacional de la Granja (Junagra), Nicolás Chiesa, acordaron el jueves con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, que fondos pertenecientes a los programas FDI (Fondo de Desarrollo del Interior), que son entregados por la OPP para obras de calles, caminos y avenidas a las intendencias, tendrán en el caso de Salto como destino la Central Hortícola del Norte.

El objetivo es que la empresa constructora Blardoni & Cía no paralice las obras de la misma, ya que amenazó con levantar el obrador ante la demora del pago por la Junagra.



La comuna salteña hará un adelanto de partidas para que la obra no se detenga hasta que una ley habilite a la Junagra a poner el dinero que se había comprometido, luego de lo cual le será devuelto a la intendencia.



Lima fue quien propuso redestinar unos $ 30 millones para el arreglo de calles de su departamento y financiar la continuidad de la obra de la Central Hortícola del Norte, que comprenderá a más de 400 productores hortícolas de la región y motivará el empleo de unas 5 mil personas. La construcción de la obra emplea a más de 100 personas.



La intendencia ya había puesto para el financiamiento de la obra US$ 2 millones, mientras que la OPP puso $ 40 millones, que fueron gastados.