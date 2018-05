Intendencia otorgó subsidio a alcalde que renunció por violencia de género

Rodrigo Arcamone, el exalcalde del municipio C que renunció a su cargo a principios de mayo luego de que se conociera que su expareja lo había denunciado por violencia de género, solicitó un subsidio a la Intendencia de Montevideo, que se le otorgó. La resolución que estipula esto —firmada por el intendente, Daniel Martínez, y el secretario general, Fernando Nopitsch— detalla que el pago será por el plazo máximo de un año desde que Arcamone dejó su cargo, el 14 de mayo pasado.



De acuerdo a la resolución a la que accedió El País, Arcamone “solicitó el otorgamiento del subsidio correspondiente a extitulares de cargos políticos de elección directa por el Cuerpo Electoral”.



Esta resolución —con fecha 25 de mayo— agrega que “los titulares de los cargos electivos, políticos y de particular confianza que cesen en su actividad y no perciban ningún otro tipo de ingresos con cargo a fondos públicos, tienen derecho a percibir un subsidio equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad, durante un periodo equivalente al triple del que ocuparan aquél y hasta un máximo de un año desde la fecha del cese”.



El texto también detalla que el Asesor Jurídico del Departamento de Secretaría General informó que "corresponde acceder a lo solicitado” por el exalcalde. Se añade: “sin perjuicio de establecer que si durante el periodo de percepción del subsidio reingresare a la Administración Pública Nacional o Departamental en un cargo de cualquier naturaleza, cesará automáticamente su derecho a seguir percibiéndolo”.



Según explicó a El País el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, el subsidio solicitado por Arcamone se le otorgará “al igual que ocurrió con el caso del alcalde del partido Nacional, Francisco Platero”, quien renunció hace algunos meses al Municipio E y de la misma forma “que ocurrió con los alcaldes que renunciaron en el pasado y que accedieron al mismo subsidio por el periodo de un año”.