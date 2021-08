Intendencia intimó y multó a Peña por obra en Punta Ballena; esto dijo el diputado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un grupo de vecinos denunció la obra que el diputado por el Partido de la Gente, Daniel Peña, realiza en Punta Ballena (Maldonado) por no cumplir con la normativa. Además, la comuna departamental multó al legislador y lo intimó a detener la construcción, informó El Observador y confirmó El País. El representante dijo, por su parte, que todo "está en regla" y que el tema "ya está solucionado".

En las denuncias realizadas por los vecinos a las que accedió El País se habla de una construcción "ilegítima, irregular, continua e, ininterrumpida", así como de infracciones a la normativa edilicia y ejecución de obras en contra de la orden de suspensión ordenada por la Dirección de Control Edilicio".



Los documentos indican que en la obra hay dos irregularidades: por un lado el escurrimiento de las pluviales y, por el otro, que la construcción se sobrepasa más de 50 centímetros de la altura permitida.



En este sentido, los vecinos solicitaron que "no solo no se conceda autorización, excepción ni permiso alguno, que avale, mantenga, permita ni/o habilite lo construido y realizado, sino que se disponga la adecuación de la obra a la normativa vigente, tanto en altura como en relación a los pluviales, mediante las respectivas demoliciones, reconstrucción y restablecimiento del escurrimiento natural de aguas y sistema de desagüe de pluvial anteriormente existente, así como de todo lo realizado en flagrante incumplimiento de la intimación de paralización de obras".



Debido a las irregularidades constatadas, la Intendencia de Maldonado le solicitó a Peña el 22 de diciembre de 2020 que se detuviera la obra. Sin embargo los vecinos denunciaron que la construcción continuó y la comuna reiteró la intimación en febrero de este año.

"Esto es una obra en terreno de mi propiedad, con contribución al día, permisos de construcción presentados en la intendencia y empresa constructora que hace la obra", dijo el legislador a El País y agregó: "En todo caso hay un error de construcción en una obra prefabricada que está pasada en 53 centímetros exactamente".



El diputado dijo que el problema de pluviales se da con una vecina puntual lindera. "Ella antes había transformado el correr de una caída de agua hacia mi terreno. Yo propongo hacerla en el límite, eso no se acepta y lo que terminé haciendo fue poniendo a mi costo y a mi terreno la salida de agua que está terminada y ya está presentada en la Intendencia de Maldonado. Así que ya está solucionado el problema de pluviales", expresó.



Con respecto a la problemática por superar el nivel de altura permitido, Peña indicó que tuvo una sanción por el 20% de la contribución.



"La obra se paró en diciembre y no continué. Lo que sucedió es que en enero me robaron la casa y lo que hice fue ponerle las ventanas y la seguridad a la casa por un tema de derecho de propiedad. Pero a la casa le faltan los pisos, las barandas, los muros. Falta la mitad de la casa", aseguró.

El diputado indicó que se trata de una construcción de hormigón prefabricado que se monta en 15 días. "La casa el 3 de diciembre estaba terminada, el 22 de diciembre cuando me dicen de terminar la casa ya tenía la parte del subsuelo terminado", expresó.



"No lo hice escondido. El permiso de obra está presentado en tiempo y forma. Se me da el permiso anticipado porque el sistema constructivo iba a ser muy rápido. Después obviamente, cuando construyen y queda 50 centímetros más arriba viene la denuncia y la intendencia frena la obra", aseguró.



Peña indicó que ahora espera una resolución de la intendencia para poder continuar con la construcción, si bien hace una semana dio inicio a las obras pluviales que ya fueron autorizadas, dijo. "Ahora la intendencia me tiene que decir qué hacer con la altura, no hay otro tema", expresó.



El diputado aseguró que el tema está "politizado". Esto se da "porque soy diputado, si no esto no sale en ningún lado. Un tema de 50 centímetros y un fluvial que además tengo razón que no la tenía que hacer yo", consideró.

Soledad Laguarda, directora de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado, dijo a El Observador que la obra se paró después de la intimación del 7 de julio, que obedecía a que se declaró a la edificación "inapropiada".



"Lo que detectamos es que hay un exceso de altura, está pasada se pidió detención de obra y se negó el permiso de construcción", dijo y agregó que el tema no será considerado hasta que se resuelva el expediente y ahí se definirá si tiene que demoler o cuál es la solución.