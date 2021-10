Intendencia de Canelones habilitó web que otorga permisos de construcción en 24 horas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Canelones (IMC) anunció este martes la puesta en marcha de una plataforma web que permitirá obtener permisos de construcción en el departamento de forma online y en 24 horas. Se trata de la "primera experiencia 100 % digital y automatizada para la gestión de permisos de construcción en Uruguay", informa la comuna canaria.

A través de la plataforma trámites.uy. se podrá gestionar a través de nueve pasos la autorización para edificar, ampliar, reformar o realizar modificaciones a construcciones, así como para regularizar construcciones existentes.

Para gestionarlo, "el técnico o la técnica patrocinante, mediante declaración, completará los datos del formulario web, aceptará el procedimiento de permiso de construcción y aportará la documentación requerida", indicó la comuna canaria en su sitio web. Para realizar esta gestión "deberá estar registrado como profesional para realizar trámites en línea en la Intendencia y contar con usuario gub.uy con nivel de seguridad Certificado o Presencial".



De acuerdo a la información proporcionada, el sistema informático indicará si corresponde la tramitación según la modalidad de Permiso de Construcción Automático o Convencional.



¿Qué trámites podrán acceder a la modalidad de aprobación automática? "Obras nuevas, reformas o ampliaciones con destino vivienda, de hasta cinco unidades de vivienda por padrón; hasta 300 m² con destino no residencial y regularizaciones de obras, cuando no existan infracciones o se soliciten tolerancias por infracciones de menor cuantía o leves", indicó la IMC.



En tanto, cuando la solicitud no cumpla con las condiciones necesarias para hacerse por la vía automática "el formulario se convertirá en expediente y continuará el procedimiento habitual de estudio convencional".

"Es 100% digital, automatizado, y la primera experiencia en Uruguay de permiso de construcción de este porte y de estas garantías", destacó la directora de Gestión Territorial de Canelones, Loreley Rodríguez, en conferencia de prensa. Este servicio está habilitado desde el 12 de octubre, y desde entonces ya se contabilizan varias gestiones culminadas, dijo.



Además de permitir otra agilidad, la comuna canaria anunció que 60% de los trámites de permisos de construcción podrán clasificar para su aprobación automática, y tendrán un descuento del 50% por esa vía.



"Nuestra idea es que todo fluya bastante más aceitado, sin salirnos de lo correcto, lo bien hecho", dijo el intendente Yamandú Orsi en conferencia de prensa, destacó la importancia de que las construcciones estén formalizadas.