Nin Novoa: se precisa un gobierno que "más que pensar en los malla oro piense en el camión de los rezagados"

Integrantes del equipo de gobierno del fallecido expresidente Tabaré Vázquez concurrieron esta mañana al cementerio de La Teja donde colocaron una plaqueta al cumplirse un año de su partida.

"A un año de tu fallecimiento quienes tuvimos el honor de haber integrado el equipo de gobierno en tu segunda presidencia, te recordamos hoy y siempre con admiración y orgullo", reza la placa firmada con los nombres de los ex ministros.

"Esto para mi tiene una carga emocional como para todos ustedes muy fuerte y para muchos uruguayos. Lo que venimos aquí no es hacerle un homenaje a Tabaré sino a honrar la vida de Tabaré. Tabaré no era muy afecto a los homenajes, cada vez que lo querían homenajear y lo homenajeaban y recibía condecoraciones él decía que era para el pueblo uruguayo. Siempre tuvo esa impronta, siempre trabajaba para el pueblo uruguayo", dijo el ex ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vázquez, Rodolfo Nin Novoa. Nin Novoa fue el encargado de dar unas palabras acompañado del hijo de Vázquez, Javier.



Según Nin Novoa, Vázquez "fue de los últimos 100 años el mejor presidente que ha habido en el Uruguay porque hizo unas transformaciones políticas, económicas y sociales más importantes de la historia del país". Destacó el "privilegio" de formar parte del equipo de gobierno.



"Pensaba siempre en los mas necesitados. Creo que cuando él nos dijo: ´No se rindan' nos dejó un legado y compromiso tan fuerte que creo que lo empezamos a cumplir ayer con esa magnifica votación de más de 120.000 personas que fueron a querer renovar las autoridades de nuestra fuerza política y a ver cómo encauzamos otra vez ese camino hacia un nuevo gobierno del Frente Amplio porque el país precisa un gobierno del Frente Amplio, un gobierno que más que pensar en los malla oro piense en el camión de los rezagados", añadió.



"El país te extraña mucho Tabaré", dijo y culminó planteando que en 2024 -año electoral- "todos nos vamos a acordar de él, de su festejen uruguayos, cuando nuevamente esta fuerza política renovada pujante esté otra vez en el gobierno para hacer eso que acabo de decir para ocuparse más del camión de los rezagados".

En febrero, militantes habían realizado un mural en el cementerio en homenaje a Vázquez. En el muro podía verse la imagen de Vázquez y la frase "no te rindas".

Mañana martes la Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria a las 14:00, para rendir homenaje a Vázquez.



En tu homenaje, cumplimos 💪❤️💙🤍

¡ACÁ NO SE RINDE NADIE! pic.twitter.com/drNmPoSIwy — Frente Amplio (@Frente_Amplio) December 6, 2021