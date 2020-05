Instructores de academias de conducir marchan con 90 autos a Presidencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de hacer una movilización de unos 90 vehículos el jueves de la semana pasada hacia la Intendencia de Montevideo, la Asociación Nacional de Instructores y Propietarios de Escuelas de Conducir (Andipec) marchará hoy rumbo a la Presidencia de la República, con un número similar de automóviles.

Las academias de conducir se encuentran sin poder trabajar desde el pasado 13 de marzo porque la Intendencia de Montevideo no les ha permitido retomar la actividad. El presidente de la Andipec, Álvaro Beloqui, dijo ayer a El País que esta situación está afectando “a más de 280 familias, unas 1.600 personas, que son rehenes de un cortocircuito que hay entre la Intendencia y Adeom, que no se ponen de acuerdo con la adecuación de un protocolo”.



“Adeom nos dice que la Intendencia no acepta sus planteos, y la IMM nos dice lo contrario. No queremos involucrar al presidente de la República porque él no tiene nada que ver, pero queremos que esté al tanto. También le trasladamos la inquietud al ministro de Transporte y Obras Públicas, aunque sabemos que quien tiene injerencia es la Intendencia de Montevideo”, indicó Beloqui. Y agregó: “También vamos a informar al Ministerio de Educación y Cultura, porque las academias tienen dependencia al ser institutos de enseñanza”.

Cartas a IMM y Adeom

La Andipec envió en los últimos días sendas cartas al intendente Christian Di Candia y Adeom, y recientemente una a la Junta Departamental de Montevideo. En ésta última, señala que si bien la comuna ha habilitado la inscripción de conductores aspirantes vía web, los mismos “no ingresan por la razón de que no se están habilitando exámenes. De diez aspirantes que llegaban a una academia, está ingresando solo uno. Y en más del 70% de éstas, ninguno”.



“Creemos que la IMM tuvo suficiente tiempo para adecuar un protocolo de seguridad, así lo hicimos nosotros en nuestras escuelas. (...) Este tema es obvio, y entendemos que tampoco les preocupe mucho, ya que ninguno de los dos involucrados, la IMM y Adeom, son perjudicados económicamente, ya que son todos funcionarios municipales. Pero nosotros, las escuelas de conducir y los aspirantes que pretenden tener una herramienta más para enfrentar la nueva modalidad de vida, necesitamos los exámenes para poder sobrevivir”, agrega la misiva.

Acción de amparo

Al no obtener respuestas de la administración Di Candia, las academias se movilizarán hoy a las 12:00 horas hacia la Torre Ejecutiva para entregar una nota del mismo tenor al presidente de la República. “También se presentará ante la Justicia una acción de amparo constitucional, a los efectos de solucionar este problema del cual los únicos perjudicados somos las escuelas y los aspirantes”, anticipó Beloqui.



La semana pasada, al anunciar el nuevo protocolo que utilizará la Intendencia para retomar la atención en distintas áreas, el director de Gestión Humana, Eduardo Brenta, indicó que el regreso se hará de forma gradual y “otorgando todas las garantías necesarias” a los funcionarios y el público.

En primera instancia, la IMM comenzó acondicionando el Servicio de Contralor y Gestión de Vehículos (local de la calle Pedernal) para realizar empadronamientos. “Tenemos pendientes solicitudes para unos 300 vehículos”, reveló el jerarca.



El segundo paso, indicó Brenta, será reabrir el área para obtener la libreta de conducir, y el tercero, retomar las tareas de Gestión de Contribuyentes. “Tenemos varias solicitudes para hacer convenios de pago, tanto en Patente como en Contribución Inmobiliaria y otros tributos”, anotó.



La firma del protocolo encontró resistencias en Adeom, que reclama a la IMM que pague las compensaciones salariales que, eventualmente, podrían perderse en caso que deban tomar licencia médica.

Quitarán libreta a quien participe en picadas

Picadas de autos y motocicletas. Foto: archivo El País.

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) reunió ayer a los directores de Tránsito y jefes de Policía de Montevideo, Canelones y Maldonado, para abordar el tema de las picadas de autos y motocicletas. También participaron del encuentro, realizado en el anexo de la Torre Ejecutiva, autoridades de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito y representantes del Congreso de Intendentes.



La Unasev propuso tomar medidas inmediatamente, sugiriendo suspender los permisos de conducir a aquellas personas que participen de las mismas, ya sea como conductor o acompañantes, por un plazo de 6 meses. Y que la medida se implemente mediante el Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC), a los efectos de que todos los gobiernos departamentales estén al tanto de la sanción.



Como medidas a mediano y largo plazo, se evaluará la modificación del artículo 6 de la ley N° 19.120, “en procura de incrementar las penalidades a eventos como carreras de velocidad sin autorización (picadas) que se realicen en vía pública, atentando contra la seguridad de la ciudadanía y poniendo en peligro la vida de terceros”.



Como diera cuenta El País, en algunos casos estas actividades ilegales se han transformado en verdaderos espectáculos masivos, dejando de ser el pasatiempo de un puñado de fanáticos de los motores. Esto es lo que ocurre por ejemplo en la rambla costanera de la Barra de Carrasco, frente a la estación de servicio de Petrobras.