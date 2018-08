Instituto de Colonización compró predio a uno de sus exdirectores, asegura senador

El senador blanco Sebastián Da Silva (del sector Todos, suplente de Javier García) realizó un pedido de informes acerca de la adquisición de un campo en Río Negro por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), cuyo propietario, afirma, era un ex director del INC.

El pedido de informes –elevado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca- busca “conocer los fundamentos técnicos, agronómicos y económicos que justifiquen la compra de un predio en el departamento de Rio Negro a 6.300 dólares por hectárea”, de acuerdo a un comunicado del legislador nacionalista.



De acuerdo a Da Silva, “queda de manifiesto que este establecimiento se pagó un 70% más que el valor promedio de la hectárea uruguaya, y un 89% más que el promedio departamental pagado” en Río Negro.

Además, el senador pidió que se le detallen todas las compras que realizó el INC durante el año en curso, “con sus respectivas justificaciones técnicas”.