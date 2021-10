Instan a 470 Elepem a regularizarse y el Mides traslada a 50 pacientes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) enviarán en los próximos días telegramas a 470 Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem) para que se regularicen. A la cifra llegaron luego de elaborar un informe por el cual se concluyó que esta era la cantidad de geriátricos que estaban funcionando de manera irregular.

Así el Mides y el MSP reaccionaron un fallo de la Justicia que advirtió a los ministerios que estaban obligados a instar a los establecimientos a iniciar su plan de regulación



El fallo pertenece al Tribunal de Apelaciones Civil del 4° Turno, y en primera instancia se había ordenado prácticamente lo mismo a las carteras, aunque sin plazos. La sentencia está firme. Es decir, el MSP y el Mides no pueden volver a recurrir, pues en la Justicia Civil si los fallos en las dos primeras instancias son similares no hay posibilidades de dirigirse a la Suprema Corte.



El nuevo relevamiento en cuanto a la cantidad de centros sin habilitación arroja una cifra sensiblemente menor a otro que se hizo recientemente. En marzo de 2020 Inmayores del Mides advirtió que habían 1.204 Elepem y que los habilitados eran solo 19. Y que había otros 114 que obtuvieron el Certificado Social emitido por el Mides, pero esto no implica una habilitación. Además, en ese entonces se constató que en 230 las condiciones de funcionamiento eran las “mínimas”, que 537 tenían problemas de “vigilancia” y que en 109 había un “riesgo inminente”.



Los 470 establecimientos a los que el Mides y el MSP les enviarán telegramas corresponden a aquellos que están en Montevideo.

El mismo reporte advertía que la cantidad de personas que vivían en estas casas de salud eran 16.106. La gran mayoría mujeres (11.279), y una minoría de hombres (4.282).

Sacarlos.

En tanto, fuentes del Mides señalaron a El País que la cartera firmó un convenio con el Banco de Previsión Social (BPS), por el cual se retirará a 50 personas de una decenas de establecimientos que no están en buenas condiciones.



La operativa, que se hará con fondos del Sistema de Cuidados, en el marco del Programa de Apoyo al Cuidado Permanente, implica sacar estas personas de los geriátricos en que viven actualmente y llevarlos a otros que cumplan con las normas impuestas por las carteras de Desarrollo Social y Salud Pública. Los traslados se llevarán adelante en los próximos días.