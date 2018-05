Instalarán cámaras en la aduana del Chuy

En lo que va de esta administración 28 funcionarios aduaneros fueron procesados con prisión por colusión con contrabandistas, informó ayer el director nacional de Aduanas, Enrique Canon. El dato lo dio Canon al referirse a la investigación administrativa que se dispuso tras la difusión de un video en el que una persona planteaba a los pasajeros de un ómnibus que iba al Chuy, hacer una “colecta” para los aduaneros del lugar.

Si bien la investigación administrativa sobre el punto continúa, en la indagatoria “de urgencia” que se dispuso el 30 de abril fueron interrogados la veintena de funcionarios que se desempeña en Chuy y todos negaron estar involucrados en el cobro de sobornos, dijo Canon. El jerarca destacó que la persona que hablaba en el video explicó que se trataba de “un chiste” pese a lo cual el Departamento de Sumarios de Aduana continuará la indagatoria que puede insumir varias semanas más. Y destacó que el departamento actúa con independencia técnica y que él no puede prejuzgar. Además, Aduanas realizó una demanda penal contra la persona que aparece hablando en el video, ante la Fiscal Letrada del Chuy, Sandra Fleitas. Esta persona compareció ante la Aduana, acompañada de dos abogados, y señaló que había hablado de la “colecta” para “descontracturar” el viaje, “en tono de chiste”.

Canon aprovechó para anunciar que se instalarán cámaras de seguridad en la receptoría del Chuy como las que existen en los puestos aduaneros de la frontera con Argentina. “En esto no hubo omisión. En dos presupuestos requerimos una cifra de US$ 1 millón (para las cámaras), no fue posible comprar porque se dispararon los precios”, señaló. Ahora sí se instalarán las cámaras en el Chuy y en otros puestos fronterizos con Brasil.

En la filmación que generó la investigación administrativa y que dura 5 minutos y 32 segundos, un hombre habla, micrófono en mano, y explica que “se hace la práctica de dejarle una propina o una atención a los aduaneros”. El responsable del viaje preguntó a todos los pasajeros si estaban de acuerdo y todos aceptaron la propuesta.

El presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas, Roberto Valdivieso, dijo a El País que le parecía “poco serio” que el hombre del video haya dicho que todo era un chiste. El sindicato también analiza denunciarlo.