Inspectores de tránsito contarán con datos online de todo el país

El Congreso de Intendentes aprobó el nuevo sistema de fiscalización de tránsito que se comenzará a aplicar desde febrero y de forma paulatina en todo el país.

Los cuerpos inspectivos recibirán dispositivos electrónicos (tablets o smartphones) que les permitirán consultar online tanto los datos del conductor como los del vehículo, informó a El País el director de Tránsito de la Intendencia de Canelones y asesor del Congreso de Intendentes, Marcelo Metediera.

“Eso quiere decir que la multa en vez de cargarse en una libreta, se carga en el teléfono. Como hoy tenemos el Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC) y unificamos las multas a nivel nacional, se puede meter todo eso dentro del sistema y trabajar de manera mucho más dinámica. La licencia de conducir hoy tiene un código QR. Y si se lo escanea con un teléfono, aparece la información del conductor”, explicó.

“También tomará el posicionamiento de dónde está por el GPS y no será necesario estar escribiendo el lugar. Al poner la cédula de la persona, saldrán los antecedentes, y al digitar la matrícula del vehículo, también. Para el momento en el que el inspector está trabajando en la calle, genera una dinámica brutal de información”, destacó Metediera.



“Se deja de procesar la información con papel y lápiz. Para nosotros eso es muy importante porque dinamiza el trabajo del inspector en la calle y da transparencia y seguridad, dándole facilidades a la gente después para ir a pagar, porque se va a poder procesar más rápido la multa”, agregó.



El lunes hubo una reunión de directores de Tránsito de todo el país en la que se comentó que se arrancaría con este nuevo sistema de fiscalización, de forma paulatina, en el comienzo de febrero.



Los primeros departamentos en incorporarse a la nueva fiscalización serían Montevideo, Canelones y San José.

Registro de poseedores

El Congreso de Intendentes también viene trabajando para poder implementar el Registro de Poseedores que ya está incorporado en la Ley de Tránsito. “Hoy funciona mucho la compraventa de vehículos. Pero el que vende nunca está seguro si el comprador hizo la transferencia”, explicó Metediera.



“El que compra, si no hace ningún trámite administrativo, no se hace responsable de las cosas que está haciendo en la calle. En primera instancia las multas van a ir al titular del vehículo, lo mismo pasa con una deuda”, agregó.



Según el director de Tránsito de Canelones, el registro permite cruzar información y ordenar el parque automotor. “En algún momento se pasará raya y todo lo que no está autorizado se bajará del parque automotor. Ahí se comenzará la fiscalización en todo el territorio”, sostuvo.

Recién se está terminando de reglamentar la ley y el Congreso de Intendentes pretende dar un período de gracia de por lo menos un año para que los conductores hagan los trámites y evacúen sus consultas. “Esto podría estar completamente cerrado a principios de 2021”, indicó.

Juzgado de faltas

Una de las aspiraciones expresadas por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para el año entrante es la creación de una fiscalía especializada en temas de tránsito.



“Hoy si entra a un juzgado una falta por no usar casco o una persona a juzgar por un asesinato, el del casco queda para el costado, lo cual es compartible por un tema de prioridades. Con un juzgado especializado, primero tenés a una persona que se especializa en el tema. Y en segundo lugar, la posibilidad de que lo pueda tratar con el tiempo suficiente, despojado del resto de las sanciones que hay”, comentó Metediera.



Canelones, San José y Montevideo serán los primeros, informó Marcelo Metediera. Foto: Andrés López Reilly

Más de 900 multas por no pagar el parking tarifado en Canelones

Desde que comenzó a funcionar el estacionamiento tarifado en las zonas céntricas de las ciudades de Canelones y Pando se aplicaron 922 multas, informó a El País el director departamental de Tránsito, Marcelo Metediera.

En realidad, 3.800 vehículos fueron hallados en infracción, la gran mayoría de ellos dentro del período de gracia que dio la comuna canaria para informarse y adecuarse al nuevo sistema.



Desde el jueves 15 de agosto funciona el parking tarifado en ambas ciudades. Se cobra $ 34 la hora y $ 17 la media hora, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00 horas.



“En total son 16 manzanas en Canelones y 25 en Pando, es decir unas 150 cuadras en total”, explicó Metediera.



La multa se acordó en el Congreso de Intendentes y es de 2 Unidades Reajustables ($ 2.400) por no haber comprado el tique para estacionar y de 1 UR ($ 1.200) por tenerlo vencido.