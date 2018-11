La inseguridad será centro de la campaña

Unas 4.500 fueron las firmas reunidas y entregadas en Durazno al senador Jorge Larrañaga, con el objetivo de sumarlas a la campaña que propone un plebiscito por la seguridad denominado "Vivir son Miedo".

El presidenciable blanco dijo en Durazno que la campaña supone "un importantísimo gesto de rebeldía ciudadana, cansada de la mediocridad, que excusa la incompetencia y la incapacidad para el ejercicio del gobierno".

Agregó que "parece increíble que en materia de seguridad la culpa siempre la tienen los demás; el policía que no utilizó el chaleco, la persona que no debió haber estado en el lugar donde fue víctima; siempre la culpa la tiene alguien, nunca la tiene el gobierno, nunca la tiene el ministerio", se quejó.

"Estamos dando esta batalla que no tiene color político, ni partidario porque, la inseguridad no ataca a los blancos, no ataca a los colorados, no ataca a los frentistas, o al Partido de la Gente o al Partido Independiente. Cuando la delincuencia ataca no mira a quién. Víctimas somos todos los ciudadanos de este país y es lo que hay que frenar", dijo en la reunión, a la que asistieron personas del Partido Nacional y de otros partidos.

Campaña.

Larrañaga confirmó el objetivo de su sector de instalar el tema de la seguridad en la discusión central de la próxima campaña electoral, porque, según dijo "no habría justicia, que un país que padece un mal, no pueda discutirse sobre el principal mal que lo preocupa y es el mal de tener miedo que nos inmoviliza, porque cuando un ser humano tiene miedo, pierde la tranquilidad y entonces pierde la libertad".

En otro orden, criticó la postura del gobierno en materia de política exterior, al señalar que "no se puede aceptar que el gobierno termine viendo con unos lentes al gobierno de Brasil o de la Argentina y con otra realidad, diferente, distinta, a la dictadura de Maduro o de Ortega, en Venezuela y en Nicaragua".