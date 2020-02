La inseguridad podría ser clave en el abandono de estudiantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Isabella o María (o póngale el nombre que quiera) iba caminando a su liceo cuando escuchó: “Se te cayó un papel… el que te envuelve, bombón”. No se rió. Aceleró el paso y llegó a clase sudando. Al día siguiente, lo mismo. Y así, con el paso de los días y los “piropos”, se le fueron las ganas de estudiar.

Tres de cada diez mujeres de tercer año de educación media incluyendo las que asisten a liceos privados, públicos y a la UTU se sienten “poco” o “nada” seguras en el trayecto entre su casa y el centro educativo. Varios de sus compañeros hombres también temen en ese camino, pero el porcentaje que se siente inseguro se reduce a 16%. Y ese podría ser uno de los escenarios que fomentan el abandono educativo.

Mientras las reformas educativas se centran en cómo hacer que los estudiantes no se aburran en clase, que no repitan o bien que sus profesores no falten para evitar los “tiempos muertos”, los datos que recogió la prueba de Aristas, en educación media, muestran que el deserción estudiantil -o el rendimiento académico- podrían estar asociados al entorno escolar; puertas afuera de la institución.



Los sociólogos Verónica Filardo y Pablo Menese aprovecharon la base de datos abierta de Aristas y, con el paquete Svyset, del programa estadístico Stata, empezaron a hacer cálculos. Fue entonces que algo los sorprendió (no porque faltara evidencia internacional al respecto, sino por la contundencia de los datos): uno de cada cinco estudiantes, en tercer año, siente inseguridad de camino a su centro educativo. Y las mujeres se sienten más inseguras sin importar el tipo de centro educativo al que asistan. El 68% de los que tienen miedo y van a liceos privados son mujeres. En el FPB (una modalidad de UTU para alumnos con rezago) también son más, aunque el porcentaje cae a 52%.



Filardo, junto al también sociólogo Denis Merklen, habían estudiado en 2019 que “la inseguridad que las adolescentes de barrios populares experimentan en el trayecto casa-centro, es uno de los factores que justifican la desvinculación escolar con aval de la familia”. Esas primeras aproximaciones, con entrevistas y observaciones, ahora parecen cobrar un sentido numérico con los cálculos que hizo Menese.

La historia.

En la vieja Polis griega, solo los hombres eran ciudadanos. Por eso eran ellos los únicos habilitados para transitar el espacio público. Las mujeres, en cambio, debían permanecer del otro lado de la “zanja” de la ciudad -eso que Hannah Arendt llamó la “esfera privada”.



¿Qué tiene que ver esto con el temor actual de las adolescentes? “El urbanismo feminista sostiene que la ciudad ha sido pensada para la producción tradicionalmente asociada a los varones, cuando el uso de los espacios comunes y la movilidad podrían variar por género”, explican Filardo y Menese. “El miedo en el caso de los varones remite a situaciones de violencia física, agresión y robo, mientras que en las mujeres se les suman las agresiones sexuales y el acoso callejero”.



Más de la mitad de las mujeres uruguayas vivieron situaciones de violencia de género en espacios públicos. El 21%, a su vez, lo padeció durante el último año. Así lo muestra la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género 2019.



Estos datos de contexto, más los resultados de Aristas, podrían dar evidencia sobre cómo el acoso callejero termina afectando a las estudiantes mujeres. Por ejemplo, la prueba Aristas muestra que el 21% de las mujeres que cursa tercer año de liceo o UTU se han sentido con frecuencia “sin esperanzas” para el futuro. Entres los hombres el porcentaje es menor: 14%.



Pero estos datos “aislados” entran en cortocircuito con otros: en la educación uruguaya las mujeres permanecen más y les va mejor.



¿Se cae la hipótesis de Filardo y Menese? No necesariamente. Una respuesta podría ser que, pese a que les va mejor, las mujeres también abandonan. Aristas da insumos para seguir estudiando el asunto, porque la inseguridad podría ser clave en la tan comentada desvinculación estudiantil.