"Si no se informó al presidente, el secretario de Presidencia no debería estar trabajando"

El senador y precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou hizo referencia a los dichos del presidente Tabaré Vázquez quien aseguró que no leyó las actas del Tribunal de Honor con las declaraciones de José Gavazzo, tras ser consultado al respecto este viernes en rueda de prensa después de un acto con el intendente de Florida, Carlos Enciso.



"No tengo elementos de prueba pero yo creo que en Presidencia de la República perfectamente se sabía (de las declaraciones) y que no se había informado porque no había salido a la luz pública", expresó.

El precandidato indicó además que "si realmente no se informó al presidente, obviamente el secretario de Presidencia de la República (Miguel Ángel Toma) no debería estar en la Torre Ejecutiva", consideró.



"Si el ministro de Defensa (Jorge Menéndez) dijo que informó a Presidencia de la República, y si el secretario está enterado de un tema que no es común, que no es un tema cotidiano y si realmente no se informó al presidente, obviamente el secretario no debería estar trabajando en la Torre Ejecutiva", opinó el líder de Todos.

Por otra parte Lacalle Pou recordó que en los próximos días se tratará en el Parlamento en la Comisión de Defensa la venia de destitución de los generales involucrados en el marco del "caso Gavazzo". "La verdad que nosotros antes de tomar una decisión tenemos que escuchar al ministro de Defensa (José Bayardi) porque no tenemos ni una información oficial", expresó.



"El gobierno no ha hablado. El día que sucedió este hecho justo estábamos en Comisión de Defensa y le pregunto a los legisladores del Frente Amplio: '¿es un cese del ministro, es otra cosa?' y me contestaron 'no sabemos'", agregó.