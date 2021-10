"Infeliz" y "amenazante": así calificó Sanguinetti la expresión de Aníbal Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente, Julio María Sanguinetti, se refirió a la expresión que el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, tuvo hacia el historietista y creador de Gaturro, Cristian Dzwonik, y la calificó de "infeliz" y "amenazante".

El cuestionamiento del expresidente Sanguinetti planteado en la charla “Los desafíos de la democracia en América Latina”, organizada por el Partido Colorado, se da luego de que Dzwonik criticara algunas de las medidas económicas que tomó el gobierno de Alberto Fernández tras la derrota electoral.



Como respuesta, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, citó el mensaje del historietista y se refirió a los subsidios que recibe la escuela ORT con un mensaje que la mayoría no entendió, pero que a la luz de los hechos terminó siendo inquietante: “¿La conocés? Sí que la conocés o te hago un dibujito”, puso Fernández.



El asunto es que a esa escuela asisten las hijas de Dzwonik, con lo que lo escrito por el ministro fue considerado por Nik como una "amenaza ‘velada’".



Sanguinetti se refirió al reciente escándalo y calificó las palabras del funcionario como “una expresión infeliz de un ministro, amenazante para un periodista”. Por ese motivo, el exmandatario remarcó la importancia y necesidad de defender la libertad de expresión, y también de asegurar la continuidad institucional.

“La batalla por la libertad de expresión, la batalla por el derecho, la batalla por la independencia judicial son fundamentales porque sin eso después no hay nada”, dijo Sanguinetti.



Y agregó: “Tenemos que asegurar la continuidad institucional, la seguridad institucional, no darle espacio a los mesianismos, salvacionistas, a los releccionistas ilimitados y (asegurar) la libertad de expresión, que es la garantía de todos los demás delitos. Sin eso, no hay nada. No es una batalla sencilla”.

A su vez, Sanguinetti también expresó que Argentina "es uno de los países de mayor calidad periodística" y agregó que "es el mejor país del mundo para ser periodista porque todos los días tenés, no una noticia, (sino) una novela entera”.



Quien también formó parte de la charla fue el senador Martín Lousteau. El político expresó que no la consideraba una “expresión desafortunada", aunque igualmente arremetió contra Fernández.



“Creo que es una concepción patrimonialista del Estado y del poder. Creo que un ministro de Seguridad, que tiene las expresiones que tuvo él, y además se justifica después diciendo: ‘para mí, la familia, los hijos y la casa son un templo’, es casi el código de los viejos sicarios. Entonces, está claro que lo que hizo fue una amenaza a alguien que expresó una opinión distinta”.



Y concluyó: “Si lo hizo sin entender que tiene el peso del Estado detrás de él, es de una enorme gravedad. Y si lo hizo entendiendo que él tiene el peso del Estado detrás de él es mucho más grave aún”.