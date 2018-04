En momentos en que el Frente Amplio no logra ponerse de acuerdo en torno a respaldar o no el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el presidente Tabaré Vázquez firmó con la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el expresidente José Mujica llamó a la unidad partidaria y a respetar las mayorías.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) participó ayer en la reinauguración del comité de base Pedro Lerena junto al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.

Allí Mujica dijo que "la unidad significa discutir para sintetizar, pero la discusiones no pueden ser infinitas cuando hay que gobernar. Al final hay que respetar a las mayorías, aunque uno tenga que comerse un sapo".

Cuando se le consultó qué posición tomará el MPP frente a la aprobación del MPP, dijo: "Pregúntenle al MPP, yo soy Pepe. Voy a hacer lo que indique el gobierno porque antes que nada, soy hombre de partido".

"No me desangro por un TLC con Chile, tengo memoria y tenemos uno con México que es mucho más grande (…) y no nos arregló la vida ni nada", afirmó.

El TLC con Chile volvió a generar diferencias a la interna oficialista. El Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Líber Seregni no apoyaron la moción para que el tema se defina en el Plenario del sábado 5 de mayo, pero igual se aprobó por mayoría.

El asunto se discutió el viernes en la reunión de la Mesa Política. La presidencia de la coalición —encabezada por Javier Miranda— propuso que el TLC se defina en el Plenario, la máxima autoridad dentro de la coalición y está conformado por 85 delegados de base y 85 de sectores políticos.

Consultado acerca de su posible candidatura, Mujica aseguró que como candidato divide aguas. "El mayor servicio que le puedo dar a este país es no ser candidato", dijo.