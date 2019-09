Inddhh se encargará de buscar restos de desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Senado aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que asigna la búsqueda de detenidos desaparecidos, hasta ahora a cargo del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

Ahora el proyecto de ley debe ser ratificado por la Cámara de Representantes.



Los legisladores del Frente Amplio, del Partido Nacional y el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) votaron a favor.



Todos coincidieron en que hay que seguir profundizando la búsqueda de desaparecidos. El senador Pedro Bordaberry anunció, en nombre del Partido Colorado, que votaba en contra porque tiene reparos jurídicos y constitucionales para asignarle al citado organismo las nuevas competencias. En tanto, el senador Rafael Michelini compartió que los partidos apoyaran continuar con la búsqueda y manifestó que eso es “darle institucionalidad” al trabajo iniciado años atrás.



El senador frenteamplista defendió el trabajo de la Comisión para la Paz, creada por Jorge Batlle, y lo calificó como “un acto de piedad” que ahora aseguró que comparten todos los partidos.



Los blancos no acompañaron el artículo que crea cargos y le asigna presupuesto, bajo el argumento de que es inconstitucional por el artículo 229 de la Constitución. En el Frente Amplio, en tanto, entienden que no hay normas inconstitucionales, explicó el senador Charles Carrera.



Bordaberry criticó el apuro del Frente por votar en un último año de gobierno.