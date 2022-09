Incremento del gasto por Rendición de Cuentas será de casi US$ 25 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Sergio Botana dijo este lunes que en comisión se decidió "utilizar un poquito más" en la Rendición de Cuentas y ascenderá a US$ 250 millones, US$ 24 millones más de lo proyectado.

"En torno de 250 millones de dólares tiene esta Rendición de Cuentas de previsión de incremento del gasto, apenas por encima de la mitad de lo que es el tope de gasto dado por el crecimiento potencial de la economía", explicó el senador en rueda de prensa en el Parlamento.



"Vamos a hacer un crecimiento, pero cuidadoso también de lo que es el futuro en el que hay algunas incertidumbres en la economía mundial que pudiera cambiarnos el panorama", subrayó y dijo que habrá "un incremento en las nuevas fuentes, pero tratando de destruir la burocracia porque sí y el sobrecosto estatal".

La cifra dada por Botana coincide con la propuesta del senador Jorge Gandini, quien el pasado viernes presentó a los legisladores de la coalición un listado de artículos que tienen un gasto y no están financiados en el proyecto de Rendición de Cuentas. Según pudo saber El País el sábado en base a fuentes de la bancada nacionalista, se propone utilizar partidas no ejecutadas disponibles en el Ministerio de Economía y Finanzas de cerca de US$ 30 millones.

Udelar

Uno de los temas que generó más polémica en la discusión del pasado viernes fue la quita de recursos al Instituto Nacional de Colonización y al Instituto Nacional de Carnes (INAC) para destinarlos a la ciencia, tecnología e innovación, y a compensar la pérdida que tendría la Udelar por la supresión del adicional del Fondo.



"La universidad va a salir con el avance presupuestal que venía de rendiciones anteriores y con un incremento presupuestal que le va a permitir seguir la expansión al interior; hay diferentes financiamientos, en este caso no se va a sacar de colonización, se asume que es un tema nacional de máximo interés y no vamos a repartir pobrezas", enfatizó Botana.

"En el caso de aquellos recursos que se iban a destinar del INAC no vamos a caer en esa figura de la detracción. Por más que sea ínfima", agregó y confirmó que habrá "un financiamiento de otro origen" que se dará a conocer en las próximas horas.



Respecto al Fondo de Solidaridad, Botana expresó: "No se va a desfinanciar a la Universidad porque ese era un fondo que beneficiaba al presupuesto universitario". Por contrapunto, dijo que "se va a diseñar una fórmula financiera para bajarles a los profesionales este adicional y sin afectar a la Udelar".