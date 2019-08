Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado martes, Juan Sartori se sumó a la gira por el interior para apoyar a la fórmula nacionalista integrada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón. El líder de "Todo por el pueblo" aseguró en la previa que era "momento de dejar atrás disputas y peleas" tras los cortocircuitos que se generaron en la interna.

"Vamos a trabajar duro, duro, duro, para la victoria del Partido Nacional y pensamos que nuestro sector político es clave para darle el triunfo al Partido Nacional", añadió.

Por eso, en su llegada a Rocha, le estrechó primero la mano a Lacalle Pou (con quien ya se había reunido para limar asperezas y definir los pasos a seguir en la campaña) y luego se dirigió hacia Jorge Larrañaga.

En imágenes recogidas por Telenoche, se observa cómo Sartori le extiende la mano al líder de Alianza Nacional y este continúa con la mirada hacia el frente. "Jorge, Jorge", le dice con una sonrisa, y le toca el hombro. Lentamente Larrañaga gira su cabeza, lo mira seriamente y tras unos segundos accede al saludo sin emitir ningún comentario.

Previo a este encuentro, en entrevista con El Observador, Larrañaga había asegurado que "no hay recomposición posible" con Sartori.

"Yo no soy de los actores políticos que puedo tener un determinado enfrentamiento en la palestra pública y después ando a los abrazos y diciendo 'no pasa nada' (...) No tengo problema en conversar, pero no son susceptibles de ser recompuestas", agregó.

Durante la campaña para la elección interna, Larrañaga publicó una editorial acusando al empresario de estar detrás de la campaña sucia. Además, aseguró que no lo votaría en caso de ser candidato del Partido Nacional.

El incómodo saludo entre Sartori y Larrañaga fue objeto de burla en redes sociales y la situación terminó siendo tendencia en Twitter.