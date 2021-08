Tras incidente en edificio de Ancap, Delgado dijo que "hay límites que no se pueden pasar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras el ministro de Industria, Omar Paganini, y el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, mantenían este martes una reunión de trabajo, el sindicato del supergás tiró “una bomba de estruendo” y rompió una ventana del edificio de Ancap. Así lo informaron ambas autoridades en sus cuentas de Twitter.

Más tarde este miércoles, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió al hecho en una conferencia de prensa. El jerarca afirmó que el episodio le "preocupó mucho" y espera que "se aclare".



Además, comentó: "Cuidemos la sociedad, cuidemos la tolerancia, cuidemos las discrepancias. Bajemos la pelota".



"Discrepancias todas, también se puede construir desde la discrepancia, pero hay límites que no se pueden pasar. Me preocupó como sociedad, obviamente como gobierno, pero como sociedad. Ojalá sea un episodio muy aislado y rechazado por todos los partidos políticos, las agremiaciones empresariales y la central sindical", agregó.



"Son de las cosas que en Uruguay no estamos acostumbrados a que pasen", comentó. "No es el Uruguay ni en el que nos criamos ni en el que queremos criar a nuestros hijos", agregó.