Impulsar un referéndum contra la LUC "está dentro del menú de lo posible", dijo Miranda

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, señaló este viernes que "está dentro del menú de lo posible" impulsar por parte de la oposición un referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), que ingresó este jueves al Parlamento.

Recordó que algunos legisladores han manifestado promover acciones de referéndum para la anulación de la LUC, como el senador comunista Óscar Andrade, porque "están dentro de la Constitución,y porque además tenemos experiencias" para "impedir la desmonopolización del refinado de petróleo de Ancap, por ejemplo", añadió.

Miranda remarcó en rueda de prensa que con la presentación de la ley de urgencia "hay un problema de oportunidad, de contenido y constitucional".

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. Foto: Francisco Flores

"La inconstitucionalidad más importante es la utilización de un mecanismo constitucional con un fin que no está previsto en la Constitución. Acá hay un fenómeno de inconstitucionalidad, más allá de si este artículo prevé una norma inconstitucionalidad o no. Por eso hablamos de abuso de poder, (que) se traduce justamente en la utilización de un mecanismo previsto constitucionalmente pero no con estos fines", aseguró el dirigente opositor.

En esa línea, el presidente del Frente Amplio considera que "hay un desfasaje entre lo que prevé la norma, para qué lo utiliza el mecanismo de urgente consideración y para qué efectivamente se utiliza. Ahí está la inconstitucionalidad, nosotros creemos que hay un apartamiento del régimen constitucional del artículo 168 por promover dentro de una ley de urgente consideración 501 artículo en este momento, en materias tan variadas".

"Van desde refinación de petróleo, el chorizo manufacturado o modificaciones del código rural para el destete de los corderos en los tambos. Que no sea necesaria la presencia del comisario en el destete. No es serio", sostuvo Miranda.

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. Foto: Francisco Flores

Respecto a los tiempos de presentación de la ley de urgencia, la oposición reiteró que "no es el momento" para presentarla, ante la coyuntura del coronavirus, porque "la urgencia es la gente y no 500 artículos sobre 10 materias diferentes". Añadió que "no parece que este tratamiento que se está dando sea propio de la ley de urgencia".

Miranda también planteó la "hipótesis" de que el gobierno envía ahora la LUC porque "no tienen mucha confianza en la unidad de la propia coalición de gobierno".

En esa línea, Miranda señaló que su "impresión" es que "hay todo un programa de gobierno de muchísimos aspectos de respuesta a algunas reivindicaciones sectoriales (…) que en realidad lo que hacen es apurar todo un plan de gobierno pero no por generar una base de condiciones de gobierno sino porque hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo ya", dijo.

"No hay 500 artículos de plataforma de gobierno. El chorizo artesanal no va en ninguna plataforma de gobierno", insistió el presidente del Frente Amplio.

Manejo del COVID-19 por parte del gobierno

Por otro lado, Miranda valoró la acción del gobierno frente a la pandemia del COVID-19 en estos términos: "La sensación que tenemos es que no hay un plan". Además, consideró que se aplican una "serie de medidas que van presentándose por cuentagotas", y apuntó que algunas de las medidas del gobierno han resultado “notoriamente insuficientes”. En tanto, retrucó que el Frente Amplio sí presentó "30 medidas articuladas" para hacer frente al impacto del coronavirus en Uruguay.

Polémica por cifras de trabajadores informales

Miranda también se refirió a la polémica que se generó por la cifra de trabajadores informales que necesitan asistencia del Estado para satisfacer necesidades básicas.



El subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Armando Castaingdebat, dijo este martes que el número de trabajadores informales "hace cinco años que está planchado, que es prácticamente el mismo número".



El miércoles 15 de marzo, el número dos del Mides indicó en conferencia de prensa que la Encuesta Continua de Hogares, que releva el INE, arrojó para fines de 2019 que un "24,9, 24,8% de la masa ocupada de este país estaba trabajando en negro".



Por su parte, Miranda dijo este viernes que "estos datos están en el INE, no eran desconocidos. Uno de cada cuatro trabajadores en este país está en la informalidad. Y esto estaba en los datos oficiales, si no lo conocían es porque no lo leyeron. Lo dice (el economista) Javier de Haedo, no lo dice el presidente del Frente Amplio".



En tanto, Miranda aseguró que hay "una diferencia", al destacar que "en 2005 era el 50% de los trabajadores los que estaban en la informalidad. Se avanzó muchísimo, habiendo déficit importante todavía. Todo el mundo lo sabía, o por lo menos todo el mundo lo podía saber".

Renuncias masivas en ASSE



Directores y subdirectores de ASSE renunciaron a sus cargos. Foto: Fernando Ponzetto

"Hace cinco meses que podrían haber designado a otro, yo estoy trabajando en una línea de gobierno que no es la mía, pero además todavía me designan una persona que me insulta. No aguanto más", aseguró en relación a las renuncias de los jerarcas de ASSE conocidas esta semana.

En esa línea, lanzó: "En cinco meses no fueron capaces de designar a los técnicos, y todavía, por si fuera poco, por ejemplo en la regional oeste de ASSE, designan de encargado a una persona que agravia a esos técnicos, que el mismo día que asume agravia a los técnicos. El Frente Amplio no promueve ninguna renuncia,ahora entiendo perfectamente la actitud" de los que renunciaron.