Impidieron charla de secretario del FA en un liceo

El secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, brindó ayer una charla frente al liceo Nilo Goyoaga, en Treinta y Tres, sobre los derechos humanos. La actividad fue dada a conocer por la cuenta de Twitter de la coalición de izquierda en el departamento. "En el Liceo No. 1 Dr. Nilo Goyoaga, por comenzar la charla sobre Derechos Humanos. Invitados por Jóvenes por la Memoria. Exponen Gonzalo Reboledo y Gustavo Espinoza", señala el tuit que era acompañado con una foto de los estudiantes dentro del local liceal.

El hecho había generado malestar de dirigentes de la oposición que entendían que se "perforaba la laicidad" con este tipo de actividades dentro del centro educativo.

Sin embargo, cuando se daba inicio a la actividad, la dirección del liceo de Treinta y Tres invitó al secretario político de la coalición de izquierda a realizar el encuentro afuera del local para evitar acusaciones. Además la cuenta de Twitter del Frente de Treinta y Tres borró el tuit con la foto de la actividad dentro del recinto liceal. "La charla a la que me habían invitado era adentro del liceo y como la dirección no lo permitió la hicimos afuera, en la calle", señaló Reboledo a El País. Por este motivo, entiende que no se configuró ninguna violación a la laicidad, dado que la reunión se hizo en la calle.

Según Reboledo, fue la misma directora del liceo la que le pidió que la charla se hiciera en el exterior. "La directora nos dio el micrófono y el parlante para hablar afuera", indicó.

Reboledo no es profesor, pero Espinoza sí es docente y escritor. Fuera del liceo, Reboledo habló del pasado reciente pero con una mirada en el futuro. "Fuimos invitados por Jóvenes con Memoria, que son estudiantes del liceo que han trabajado en la Marcha del Silencio. El año pasado instalaron una placa porque fue el aniversario de un secuestro que hubo acá", explicó el secretario político de la coalición de izquierda respecto a cómo surgió su participación en el evento.