IMM reacomoda sus fichas luego de que no se votara préstamo del BID

Después de que la semana pasada la Junta Departamental de Montevideo no aprobara el préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Intendencia de Montevideo, ahora la comuna está definiendo cómo se reajustará “toda la estrategia” de obras vinculadas al saneamiento que estaban previstas con ese financiamiento, según indicaron desde la administración municipal a El País.

“Ahora hay que rever y reajustar”, explicaron desde la comuna e hicieron énfasis en que en las próximas semanas la intendenta Carolina Cosse dará a conocer cómo se gestionarán las obras con fondos propios. Así lo había anticipado la jerarca la semana pasada tras la votación de la Junta.



El préstamo que propuso la intendenta suponía la inversión en un plan de limpieza, con la compra de camiones y contenedores con dinero a devolver en 25 años, en detrimento del dinero que se destinaría a la realización de obras de saneamiento.

Consultado al respecto, el edil frenteamplista Nicolás Lasa dijo a El País que Cosse y su equipo en el Ejecutivo de Montevideo van a seguir gobernando “a pesar de los que ponen el palo en la rueda permanentemente”.



“Desde el momento en que la IMM pide financiamiento externo para obras abre la posibilidad de hacer proyectos de mayor magnitud o de llegar a más personas dentro del departamento. Ahora lo que sabemos que se va a hacer es tratar de adaptar todo nuevamente y ver cuáles son las obras que se pueden hacer y cuáles no”, remarcó Lasa.



En este sentido, el legislador departamental subrayó que, a pesar de que parte de las obras planificadas se llevarán a cabo, “no se sabe cuántas serán” y “la magnitud no será la misma”, reconoció.



Para Lasa, el fracaso del préstamo fue “una lástima”, porque “se decidió postergar soluciones a problemas que tienen los montevideanos”.



Tras varios meses de negociación entre el gobierno departamental y los ediles de la oposición, la aprobación del préstamo del BID no se concretó. La oposición de Montevideo en la Junta no votó unida -la bancada de colorados de Ciudadanos, con el respaldo del ministro de Ambiente, Adrián Peña, dio su apoyo a Carolina Cosse. Y a la intendenta le faltó un voto más para lograr conseguir los fondos para su plan de residuos y para llevar a cabo el saneamiento de varios barrios durante su período de gestión.