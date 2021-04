IMM autoriza a salones de fiesta a funcionar como cafés, bares o restaurantes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, resolvió este viernes autorizar a partir de esta jornada que los salones de fiesta puedan "funcionar exclusivamente en el giro bar, café, restaurantes o casas de comida" hasta "la fecha en que se disponga la rehabilitación de los espectáculos públicos por parte de las autoridades nacionales", informó "Telemundo" (Canal 12) y confirmó El País.

La resolución 1403/21 de la Intendencia de Montevideo (IMM) indica que dichos locales "deben cumplir con las condiciones de seguridad, higiene, horarios de cierre, aforo máximo permitido y en general con todas las restricciones y prohibiciones dispuestas por la normativa vigente y por los órganos de fiscalización". En tanto, "podrá limitar o suspender de forma temporal o revocar el funcionamiento autorizado en caso de observarse algún incumplimiento". En caso de "transgredir" las normas establecidas, la comuna impondrá multas "de 4 a 350 U.R".

La IMM resolvió esta medida considerando que los salones de fiestas y eventos "han sido uno de los rubros más perjudicados por la pandemia provocada por el COVID-19 afectando el trabajo directo e indirecto de miles de personas".

En esa línea, manifiesta que el sector se ha visto afectado por las medidas dictadas por el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou de suspender "los espectáculos públicos, así como la realización de fiestas y eventos sociales", que extendió hasta todo el mes de abril como una medida para frenar el avance de los contagios del COVID-19.

El sector criticó esta decisión del gobierno. Los directores de las diferentes asociaciones y cámaras habían indicado a El País a fines de marzo que no ha habido ningún caso de COVID-19 vinculado a un evento social realizado con el protocolo vigente.

“Nosotros somos los únicos que ofrecemos garantías de que no haya contagios, no se entiende cómo siguen limitando a los salones cuando están abiertos los shoppings y las ferias”, había declarado a El País el presidente de la Asociación de Salones de Fiestas de Uruguay (ASFU), Javier Abal.

Presidente de la Cámara de Eventos: "Nos parece que es un inicio de un paquete de medidas"

El presidente de la Cámara de Eventos, Germán Barcala, dijo a El País este viernes que la decisión de la IMM lo ven "como un inicio de medidas" para el sector por parte de la comuna.



"Si bien esta medida por ahí no alcanza a todos los salones o no es práctica para algunos socios, sí nos parece que es un inicio de un paquete de medidas que estamos esperando", agregó.



Además, contó que a raíz de esta resolución tuvieron contacto con Carlos Varela, director de promoción económica. El jerarca les "reconfirmó que se sigue trabajando en algunos pedidos de exoneraciones" que realizaron para el sector. Asimismo, les dijo que se trata de "una primera resolución" de la comuna y "que no va a ser le única".