La IMM advierte atraso de 50% en la recolección de basura

El director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Ignacio Lorenzo, informó que la situación de la recolección de contenedores presentaba hasta ayer un atraso de aproximadamente el 50%. Esto refiere a depósitos de basura que llevan al menos 4 días sin ser vaciados.

Estos datos “muestran con claridad que tenemos un sistema de recolección frágil, de alta variabilidad y poca predictibilidad”, advirtió Lorenzo.



“El sistema suele ser puesto en situación de estrés en las fiestas ante el aumento de los residuos, principalmente en términos de volumen, en el orden de un 30 o un 35%. Y este sistema se ve golpeado aún más por el efecto del COVID-19, que es doble: en primer lugar, de manera directa, generando una baja en el personal ya sea por casos positivos o por cuarentenas; pero también hay un efecto indirecto en el funcionamiento, en las operaciones y en las formas en las que trabajamos en nuestras bases”, agregó.

Según el director de Limpieza, hay ocho trabajadores operativos con COVID-19 y un total de 13 en cuarentena, cifras que difieren de las que ha manejado públicamente el sindicato de los municipales, Adeom.



“Hemos venido trabajado de manera permanente desde el inicio de la nueva administración para implementar medidas paliativas ante la situación, que mejoren las condiciones del sistema y que a su vez aporten a mejorar las condiciones hacia el futuro”, destacó.

Lorenzo dijo que por iniciativa de Adeom se convocó a funcionarios de otras reparticiones de la intendencia para que mediante horas extras puedan realizar, fuera de su horario de trabajo habitual, “tareas de auxilio” en la recolección. En la tarde de ayer salieron los primeros camiones bajo este nuevo sistema.



Según Lorenzo, la realidad del desborde de los contenedores en varios puntos de la ciudad superó “niveles históricos” para estas fechas. “Observamos con mucha preocupación un muy alto número de contenedores desbordados. Entre un 30 y un 50% de estos contenedores y de los residuos que están alrededor son residuos secos, que previo a su disposición no representan un riesgo sanitario. Hemos observado cajas de innumerables tamaños, bidones, botellas plásticas, muebles, heladeras y cocinas. Y estos residuos no pueden disponerse en la vía pública”, indicó.



Recolección de basura de contenedores desbordados en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Cosse anuncia sanciones.

La intendenta Carolina Cosse informó que se tomarán tres medidas para intentar paliar la situación. En primer lugar, se repartirán a partir de hoy bolsones a edificios y complejos de vivienda -unos 1.000 en un principio-, que servirán para clasificar cartones, papeles y plásticos. En segundo lugar, se instalarán 80 volquetas que van a ir rotándose por los barrios como “auxilio ante eventuales desbordes”. Y en tercero, se multará a los vecinos que arrojen basura inapropiada en los contenedores.

Cosse dijo que es necesario “construir un cambio cultural” con respecto al descarte de los residuos. Para la intendenta, los vecinos deben ser “parte de la solución”.

“Vamos a tener a partir del 31 de diciembre activados cuerpos inspectivos por todos los barrios de Montevideo que van a multar a quien ponga en el contenedor, o al lado, elementos no debidos, como heladeras, podas, cocinas, muebles, cartones, cajas”, indicó. La jefa comunal dijo que estas medidas serán evaluadas a partir del 2 de enero y que no descarta tomar otras o, eventualmente, modificar las anunciadas.

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

Solución sin fecha.

La intendenta no quiso ponerle fecha a la solución del problema que se ve en varios barrios de la ciudad, luego que Adeom dijera que al menos hasta el 10 de enero habrá dificultades en la recolección.



“Lo que estamos haciendo es enviar un mensaje diferente, que me parece que necesitamos todas y todos los montevideanos. Estamos en plena pandemia con una situación muy difícil en Montevideo. Y además yo doy por sentado que a todos los montevideanos y las montevideanas les interesa preservar el medioambiente y la salud. Por lo tanto, el mensaje que estamos dando no es cuándo se va a solucionar la situación. Estamos planteando medidas nuevas para que, entre todos, solucionemos la situación. No importa si es el 2, el 7 o el 10 de enero. Ojalá fuera mañana”, indicó.

Blancos consideran que medidas anunciadas son “improvisación” La intendenta Carolina Cosse suspendió ayer la reunión que tenía prevista con la bancada de ediles del Partido Nacional y la pospuso para hoy a las 17:00 horas, aunque ya no será presencial sino por Zoom. Esto molestó a los nacionalistas, que de todos modos concurrieron al Palacio Municipal y consideraron que la suspensión de la reunión fue “una falta de respeto”.



El coordinador de la bancada nacionalista, Diego Rodríguez Salomón, dijo a El País que las soluciones planteadas por Cosse para el problema de la basura “no son otra cosa que improvisación”. “Es increíble que luego de 30 años de gestión frenteamplista en Montevideo no den en el clavo con el tema de la basura. Todos los años pasa lo mismo y siempre la culpa la tiene Adeom o el vecino”, indicó. “Pero más increíble es que siendo la misma fuerza política, la administración de Christian Di Candia no haya advertido sobre lo que ocurriría en estas fechas”, agregó.