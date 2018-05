Iglesia llama a reflexionar sobre proyecto de ley que permite a menores cambiarse de sexo

La Comisión de Familia de la Iglesia Católica del Uruguay llama a reflexionar sobre el proyecto de ley para personas trans que está a estudio del Parlamento y que permite "que los menores de edad puedan solicitar cambiar su registro de nombre y sexo y acceder a tratamientos médicos para alterar su normal desarrollo".



En concreto se hace referencia al artículo 17, que regula el derecho a la intervención quirúrgica y el tratamiento con hormonas y que suscitó cuestionamientos en el ámbito civil, político, médico y religioso. De aprobarse, los menores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas y tratamientos con hormonas con el aval de sus padres o sin él.



Si estos se niegan, podrán plantear su voluntad ante el Poder Judicial, haciendo valer el principio de autonomía progresiva.

A través de un comunicado, la comisión se preguntó si "es lógico considerar que un niño o un adolescente menor de edad tienen la suficiente madurez, para tomar una decisión de tal magnitud que podría afectar su vida irreversiblemente".



"A su vez: ¿puede una ley desautorizar y desvalorizar a las madres y padres de familia, pasando por encima de su patria potestad en una materia de tanta importancia? Por último: sustituir a los padres por un representante estatal en una decisión tan compleja, ¿no es una actitud propia de los estados totalitarios?”, cuestionaron.

Por otro lado, la Iglesia reafirma su total apoyo a las personas trans y recordó la campaña realizada hace cuatro años denominada "No a la discriminación si al respeto".



La comisión indicó que “estas personas, en efecto, han sido por largo tiempo injustamente discriminadas en nuestra sociedad y es necesario buscar los remedios para superar una triste situación y aliviar el sufrimiento de quienes la padecen”.



Sin embargo, alertó que "en Uruguay se ve lo que denunció el Papa Francisco en 2015, cuando acusó una 'colonización ideológica', es decir entrar en un pueblo con una idea que no tiene nada que ver con él; con grupos del pueblo sí, pero no con el pueblo, y así colonizar un pueblo con una idea que cambia o pretende cambiar su mentalidad o su estructura”.

"Queremos llamar la atención sobre la filosofía individualista que, a nuestro juicio, inspira el proyecto de ley; confiamos que quienes tienen la misión de legislar lo harán pensando en el bien común, actual y futuro, de nuestra sociedad. Pedimos que el don de la Sabiduría los ilumine", finaliza el comunicado.