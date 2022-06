"Identificar a Peña como colorado y no como herrerista, me cuesta", lanzó Orsi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"A esta altura identificar a (Adrián) Peña como colorado y no como herrerista, me cuesta. De verdad, lo digo de corazón, porque es el ministro más oficialista que tiene el presidente Lacalle, y no me parece mal", lanzó este jueves de mañana el intendente de Canelones, Yamandú Orsi sobre el ministro de Ambiente, Adrián Peña.

El ministro de Ambiente no respaldó hace casi un año un fideicomiso para Canelones de US$ 80 millones, por lo que no se aprobó. Finalmente, en abril, Orsi obtuvo otro fideicomiso, de US$ 44 millones, por el voto del edil nacionalista Juan López.



El cruce entre Orsi y Peña, ambos dirigentes políticos canarios, no es nuevo y hoy tuvo un nuevo capítulo. "No entendió" Peña, insistió esta mañana el intendente frenteamplista, sobre una serie de planteos que hizo el ministro meses atrás.

En julio pasado, Adrián Peña había dicho que "Canelones tiene el récord de fideicomisos con nueve, lo que supone un endeudamiento de US$ 370 millones hasta el año 2039". Además, había planteado que si la intendencia estuviese "saneada", entonces tendría la posibilidad de "realizar obras por sí misma" y que si esto no sucedía "será porque gestionó mal".



Este jueves, en diálogo con Primera Mañana (Radio El Espectador), el jefe político canario remarcó que la intendencia "está saneada" y que en la "última Rendición de Cuentas dio superávit".



"Lo que pasa que él piensa que lo que pedimos es para resolver problemas estructurales. No, no, es para adelante, es para hacer obras extraordinarias. Eso es lo que nunca logró entender", lanzó.



En esa línea, destacó que la "ventaja" de contar con un fideicomiso es que "no se toca la plata", que aseguró, podría venir desde varios organismos. "Te prestan porque saben que tenés espalda. Eso es lo que de repente a Peña le costó entender: hay espalda para seguir teniendo espacio para conseguir fondos extraordinarios para hacer cosas, que están escritas en una hoja", subrayó.



Sobre el destino de los otros fideicomisos, Orsi enfatizó: "Decir que no se sabe a dónde se fueron a parar los recursos de los anteriores fideicomisos dije temerario y estoy siendo livianito, porque lo que menos tiene que hacer es una denuncia machaza".



Además, el intendente canario le reprochó a Peña que haya bajado el pulgar con el proyecto original canario y no con el capitalino. "Me llama la atención la actitud de Peña (...) que fue tan condescendiente en Montevideo y cómo estuvo en contra del préstamo en Canelones, siendo canario además", dijo en referencia al respaldo que dio el ministro de Ambiente al préstamo del BID de US$ 70 millones, que finalmente no prosperó por la falta de apoyo de la oposición capitalina.