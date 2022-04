Hubo "fallas muy importantes" en llamado a las mesas, dijo secretario de Junta Electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días antes de las elecciones, la Junta Electoral de Montevideo realizó un llamado especial para funcionarios públicos y o escribanos que quisieran integrar las mesas electorales en el referéndum.

El motivo del llamado fue la “cantidad de bajas por enfermedad”, según explicó la presidenta del organismo, Mary López. En esa ocasión, se advirtió que, en caso de no alcanzar la cantidad de funcionarios necesarios para el día domingo, podía llegar a ocurrir que un ciudadano tuviera que colaborar en alguna mesa electoral.



Consultado por El País, el secretario de dicho organismo, Fernando Vergara, aseguró que “se llegó a cubrir todo y ningún ciudadano tuvo que participar”. Para lograr eso, comentó que distintos funcionarios de dependencias zonales concurrieron para colaborar en las mesas de los circuitos de Santa Catalina y Villa García. De esa forma, se logró llegar a la cantidad de funcionarios necesaria para llevar a cabo los comicios.



Según informó Vergara, esta sería la primera vez en la que se está “a punto de convocar a un ciudadano”, hecho que requiere de una “reflexión profunda” porque hubo “fallas muy importantes” en la convocatoria a integrar las mesas. Respecto a eso, Vergara encontró una posible lectura en que algunas de las personas responsables “no cumplieron en tiempo y forma con los cometidos”. Según explicó, determinados organismos no enviaron con antelación el listado de las personas no aptas para trabajar.



Esto generó situaciones poco afortunadas, como la habilitación de 500 designaciones de funcionarios el viernes anterior al referéndum. Según explicó Vergara, se requiere mayor antelación para facilitar la gestión del curso que cada interesado debe tomar.