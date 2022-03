Hubo escasa llegada de uruguayos desde Argentina para votar en el referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A diferencia de lo que suele suceder en las elecciones nacionales desde hace varios años, esta vez la llegada de uruguayos a participar de la votación fue escasa y parece ser que el hecho se explica, básicamente, porque la diferencia cambiaria entre los dos países hace que viajar desde Argentina a Uruguay salga “carísimo”, al decir de uno de los visitantes que dialogó con El País.

Tanto en los pasos fronterizos terrestres con Argentina como a través del Puerto de Colonia que recibieron votantes provenientes desde Argentina, el número fue inferior a la cantidad prevista originalmente.



“Es como consecuencia de que el peso argentino está muy devaluado y en Argentina tenemos una inflación que es de las mayores del mundo” expresó Matías, mientras esperaba en su automóvil acompañado de su esposa y otros dos familiares.



“Uno quisiera venir más seguido, pero la brecha es cada vez más grande. Con lo que ganamos en Buenos Aires, venir a Uruguay es como viajar a Miami. Cuando cargás combustible, cuando comprás comida, la diferencia es abismal” sostiene Carla, después de cruzar el puente de Fray Bentos, que hizo el esfuerzo para venir a votar y disfrutar de un fin de semana con su madre.



La mayoría de los uruguayos que vinieron de Argentina votaron por la papeleta rosada del “Sí”. La regional de Buenos Aires del Frente Amplio organizó el transporte en ómnibus y una caravana de automóviles que al cruzar la frontera se detuvo por un momento en los accesos a Fray Bentos. “Estuvimos durante meses reuniendo dinero para poder viajar porque cada vez está más difícil, pero venimos a dar una mano porque nuestras familias nos dicen que la están pasando mal” dijo uno de los organizadores.

Entre las pasajeras, había una señora que viajó desde Asunción a Buenos Aires y desde la capital argentina hasta Montevideo. La travesía entre ida y vuelta le insume toda una semana.



Los pocos votantes identificados con el “No”, pasaron el puente San Martín, con perfil más bajo y casi sin distintivos. Entre quienes dijeron que votarían por la papeleta celeste, reinaba un rechazo al gobierno de Alberto y Cristina Fernández.



“Venimos a aportar nuestro granito de arena para evitar que Uruguay intente darle un respiro a la izquierda. Debería alcanzar con lo que ven en Argentina, pero parece que no es suficiente” sostuvo Andrés, mientras esperaba su turno para hacer los trámites de migración.



Entre los votantes del “No”, más que uruguayos radicados en Argentina, se observó el retorno de personas que habían viajado al vecino país por diferentes motivos.



En Colonia, en tanto pasaba otro tanto. Llegaron a través del puerto varios uruguayos desde Argentina, pero en número muy inferior al habitual. En Buquebus dijeron a El País que si bien no tenían números exactos, “hubo un evidente aumento en el flujo de pasajeros desde Argentina a Uruguay durante toda la semana, y lo mismo ocurre este fin de semana respecto a fines de semanas anteriores”.

Grupos del Sí y del No. Foto: Belén Fourment.

Sin embargo, no todo tiene que ver con el referéndum en torno a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Es que en una misma semana coincidieron varios eventos: el partido por Eliminatorias para el Mundial de Catar de Uruguay y Perú en el Estadio Centenario y el feriado largo argentino por la conmemoración del día Memoria de la Verdad y la Justicia del 24 de marzo.



Desde información turística de Colonia dijeron a El País que el movimiento del fin de semana no fue muy diferente al habitual en la ciudad.



Lo mismo afirmaron en distintos negocios de la zona: lo que ven es que el turismo no aumentó por la votación.



En Salto y Paysandú se vivieron situaciones similares.



A través del puente que une Salto a la ciudad de Concordia del otro lado del río hubo unas 300 personas que llegaron desde la vecina orilla a través del puente que no tuvo demasiado actividad en relación con este tema, pero sí vio cómo algunos uruguayos que viven del otro lado del río Uruguay regresaron por algunas horas al país para sufragar.



De los que atravesaron el paso de frontera, la mayoría lo hacían con distintivos del “Sí”, aunque también los hubo de la preferencia por el “No” celeste, según indicaron a El País fuentes consultadas del centro fronterizo.



Lo sucedido en el puente Paysandú-Colón no fue diferente. Sin aglomeraciones, sin largas filas de autos, con la dinámica habitual de una jornada común. El paso fronterizo no mostraba signos de un gran movimiento. Hasta se sentía cierta indiferencia acompañada de un silencio solo roto por el leve viento proveniente del río, de lanchas que surcaban sus aguas, o de alguna conversación entre trabajadores del puente.

“Ha sido un día normal como cualquier otro”, dijo a El País un funcionario de Migraciones apostado en el ingreso del sector fronterizo del puente internacional.



“Más que nada están pasando autos argentinos con argentinos”, añadió otro que se encontraba en ese lugar. (Soledad Gago, Colonia /Daniel Rojas, Río Negro /Pedro Dutour, Paysandú / Hugo Lemos, Salto).

La votación transcurrió en tranquilidad en todo el país. Foto: Pia Mesa.

“Cuando estás lejos es cuando más querés participar”



En Paysandú, en lo previo no había una gran expectativa por recibir una gran afluencia de uruguayos radicados en Entre Ríos -o en otras provincias- que acudieran a votar este domingo a través de esta frontera, y así sucedió.



Sin aglomeraciones, sin largas filas de autos, con la dinámica habitual de una jornada común, el paso fronterizo, que se encuentra en la cabecera sanducera, no mostraba signos de un gran movimiento.

Hasta se sentía cierta indiferencia acompañada de un silencio solo roto por el leve viento proveniente del río, de lanchas que surcaban sus aguas, o de alguna conversación entre trabajadores del puente.



En tanto, Pedro, un uruguayo que vive en Santiago de Chile cruzó la cordillera y entró al país a través de Fray Bentos para votar en el referéndum, justificó su decisión diciendo que “cuando estás lejos, es cuando más querés participar de estas instancias porque añorás tu pago y tu familia”.



Mientras, funcionarios que trabajan en el puente internacional que une las localidad de Salto en Uruguay y Colón en Argentina, relataron que pasaron por allí algunos pocos uruguayos que viven del otro lado, sobre todo, jóvenes.



“A los veteranos nos les conviene venir”, aseveraron: por los inconvenientes que puede generarles el traslado solo para votar, y por lo caro que les resulta Uruguay a los que viven en Argentina.



Como anécdota, dijeron que una “combi” llena de personas no pudo seguir hacia Paysandú por algunas irregularidades del vehículo, pero que los ocupantes se fueron caminando a la ciudad.