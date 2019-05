Tras acuerdo por obras del tren, Vázquez envió un mensaje a ambientalistas y trabajadores ferroviarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy viernes el gobierno firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina para realizar las obras del ferrocarril que unirá Montevideo con Paso de los Toros, ante la inminente construcción de una nueva planta de celulosa de UPM.

La reunión del presidente con las autoridades de los bancos iba a ser en Torre Ejecutiva de Presidencia pero a último momento y en medio de protestas de manifestantes en la Plaza Independencia, se informó que cambiaba el lugar: finalmente fue en la residencia de Suárez y Reyes.

Vázquez dijo en conferencia de prensa que "con esta reunión cerramos los aspectos financieros vinculados a esta construcción, esta tan importante estructura ferroviaria para toda la población del país y creemos que con ello logramos dar un paso muy importante en varios aspectos".

El mandatario agregó que "en primer lugar para poner a disposición de la producción nacional toda, este futuro ferrocarril, que se comienza a construir. Y en segundo lugar porque esta obra va a generar una gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos en todo el territorio nacional".



“Fue una reunión de trabajo y lo que expresó el presiente de UPM (Jussi Pessonen) es que el trabajo que llevamos para completar todas las etapas para ellos fue ampliamente satisfactorio”, agregó Vázquez.



Y sostuvo que faltan “detalles menores para que podamos decir que está todo el trabajo ya elaborado, pero reitero lo que dijo el señor presidente de UPM que fueron ampliamente satisfactorios todos los acuerdos que hemos logrado”.



El presidente añadió que las obras del ferrocarril son parte de un “proyecto noble, útil para todo el país y que estamos llevándolo adelante aún sin conocer si UPM se va a instalar o no con una segunda planta. Estamos convencidos con la bondad de este proyecto y una vez en marcha incluso los que se oponen van a reconocer la bondad del mismo”.



Sobre los reclamos de los ambientalistas que se oponen a la instalación de una nueva planta en Uruguay, Vázquez señaló que “el BID es muy exigente en que todos los proyectos que va a financiar contemplen todas las reglas medioambientales nacionales e internacionales”.



Agregó que “una vez conocida la opinión de UPM desde el primer día vamos a hacer una amplia rueda de prensa para poner en conocimiento de todos ustedes, todo lo tomamos con la mayor transparencia que vamos a empeñarnos en llevar adelante”.

Y consultado sobre las críticas por parte de los trabajadores de la Unión Ferroviaria (que ya anunciaron medidas a tomar) el mandatario dijo que “les vamos a asegurar a todos los trabajadores del ferrocarril que van a seguir recibiendo su salario como corresponde, este gobierno se ha preocupado para que los trabajadores tengan trabajos dignos. Vamos a trabajar con los trabajadores ferroviarios para garantizarles que no van a tener perjuicio en sus salarios”.



Junto al mandatario, también estuvieron en la conferencia el presidente del BID Luis Alberto Moreno, así como autoridades de las diferentes carteras del gobierno como Transporte y Obras Públicas, Economía, Vivienda y Medio Ambiente.

El BID Invest, un organismo del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya había confirmado días atrás que había aprobado un préstamo de US$ 500 millones para la construcción rehabilitación y mantenimiento del ferrocarril que utilizará UPM de concretar su inversión.



El préstamo consiste en hasta US$ 440 millones y un crédito subordinado de hasta US$ 60 millones, fondeados por BID Invest y un grupo de bancos comerciales e inversionistas internacionales. El plazo es por 17 años.