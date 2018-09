"Hoy hay un ajuste: la pérdida de empleo"

Y al senador nacionalista Luis Lacalle Pou eso lo inquieta. El precandidato presidencial dijo que "está habiendo un ajuste" indirecto, ese que se refleja en "la pérdida de empleo" y que se nota en que cada semana aparece la noticia "de un comercio o una industria que cierra".

Lacalle Pou reconoció que parte del problema responde a la coyuntura regional: "la inestabilidad en Argentina nos afecta, nos afectará en la temporada de verano, en los productos que comercializamos, en los mercados que compartimos". Pero insistió con que es necesario que el gobierno dé señales a los grupos más afectados y que se siga acompasando el tipo de cambio —lentamente, aclaró— para no perder la productividad.

En la previa de la Mesa Nacional del Espacio 40, el senador aprovechó para aclarar que si llega a ser presidente no dará marcha atrás a las leyes que han sido icónicas de la administración frenteamplista. Y dentro de esa batería de normas entra el restablecimiento del consejo de salarios. "Algunos ven jaulas de cucos porque no quieren soltar la teta", dijo, y explicó que continuará con las negociaciones colectivas aunque procurando que se incluyan variables que vayan más allá del sector. "No es lo mismo un supermercado en la costa de Montevideo que en un barrio de Young. No es lo mismo el costo de vida, los empleados y las ventas en un caso que en el otro".

Dentro de esa serie de modificaciones, Lacalle Pou insistió con que está en contra de "las ocupaciones de los trabajadores como del lockout empresarial". La semana pasada, explicó, "tres trabajadores ocuparon una estación de servicios en Rocha. Pese a que su reclamo es con seguridad legítimo, no puede ser que se deje sin trabajar a 20 empleados que sí querían hacerlo".