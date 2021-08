"Hoy los aviones tienen que hacer fila para no chocarse", dijo el frenteamplista Núñez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado frenteamplista Gerardo Núñez criticó durante el debate de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados que no hay radares "operativos" en los tres principales aeropuertos de Uruguay.

"No hay controles para despegues o aterrizajes en los aeropuertos de Carrasco, Melilla y Laguna del Sauce, que representa un problema de seguridad de operacional aérea" porque "hoy los aviones tienen que hacer fila para no chocarse", destacó el representante opositor.

"No bajan directamente guiados por el radar, bajan de manera escalonada y eso hace que los aviones gasten más combustible", explicó el diputado sobre el procedimiento actual.



Criticó que "de una asignación de $ 141 millones, se dejaron de usar casi $ 125 millones" para la ampliación y modernización del control del tránsito aéreo.



"Parece un poco ilógico, irracional que se proyecten compra de aviones y se este publicitando los gastos millonarios de dos aviones Hercules, jubilados en España, cuando no hay radares para controlar lo que pasa en el espacio aéreo", lanzó.



Señaló que se trajo un radar de Boiso Lanza que estaba destinado a control de "acciones delictivas y narcotráficos". ¡Hoy si que tenemos otra que colador en las fronteras!", expresó.



El País informó en su edición del lunes que continúan negociaciones con una empresa italiana, que es la que fabricó el principal radar del aeropuerto de Carrasco, que hoy está roto, y que se hará cargo de las reparaciones.



Los problemas con los radares fueron denunciados en los últimos días por la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau). Pablo Paseyro, presidente del sindicato, había declarado a El País a comienzos de agosto que “la situación no es normal hace un mes y medio”.



Respecto a los objetivos del Ministerio de Defensa, Núñez aseguró que el mensaje presupuestal "iba a jerarquizar el personal militar y fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas" y se está "muy lejos que eso se esté cumpliendo".



El diputado consideró que Defensa "no ha escapado a la tijera de los recortes", que calificó de "muy importantes". Apuntó que se gastó $ 207 millones menos en remuneraciones, $ 600 millones menos en funcionamiento, mientras que hubo un incremento en inversiones.



Sobre el último punto, indicó que la adquisición de los aviones Hércules "esconde un recorte brutal que deja en una seria situación a la soberanía aérea". Puntualizó que hubo una reducción de 76% "de la inversión en adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales" respecto a 2019, entre otros aspectos.