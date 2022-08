A horas de la votación no hay acuerdo para elegir las nuevas autoridades en la Inddhh, ¿qué sucedió?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves la Asamblea General volverá a reunirse para votar las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Y al igual que ocurrió semanas atrás, continúan sin alcanzar un acuerdo entre la coalición de gobierno y la oposición que defina quiénes serán los cinco miembros que integrarán el nuevo Consejo Directivo de la institución.

Es por eso que previo a la votación -que en esta instancia requiere mayoría absoluta- que se iniciará hoy a las 14:00 horas habrá reuniones en las distintas bancadas para intentar llegar con una postura negociada.



La intención entre las bancadas de legisladores oficialistas y opositores fue repartir los cargos de forma tal que dos de los cinco miembros deben ser aprobados por el Partido Nacional, uno por el Partido Colorado, otro Cabildo Abierto y el quinto lugar para el Frente Amplio.



Sin embargo, esto quedó por el camino y hasta ayer por la noche el mayor consenso se daba entre una amplia mayoría de blancos, cabildantes en conjunto y parte del Partido Colorado. Ni el sector Batllistas ni el Partido Independiente respaldaron este acuerdo y pretenden votar según sus aspiraciones.

“Hoy, a esta hora de la noche, estamos casi como en foja cero”, graficó un legislador oficialista.



En filas nacionalistas se inclinan por respaldar a la doctora en Derecho especializada en Derechos Humanos Carmen Rodríguez como el nombre ya acordado. Sin embargo, el segundo candidato aún no se definió. La posición mayoritaria en el sector Todos es votar por el presidente del Comité Central Israelita, Marcos Israel, aunque desde otras agrupaciones prefieren que sea Javier Palummo.



Según dijeron a El País legisladores blancos, no hay consenso, al punto tal que esta mañana se reunirá la bancada del Partido Nacional para definir. Si Israel no consigue el respaldo, una alternativa sería Sofía Maruri, abogada cuya candidatura fue presentada por la vicepresidenta Beatriz Argimón, y el abogado penalista Santiago Ruete.

En filas coloradas no hay acuerdo ya que sus dos principales sectores apoyan nombres diferentes. Según dijeron a El País legisladores colorados, Batllistas impulsa a la exlegisladora Gloria Robaina, mientras que Ciudadanos respalda a la especialista en responsabilidad social empresarial Jimena Fernández.



Cabildo Abierto se man-tiene firme en que su candidato para el Consejo Directivo es el doctor en Derecho y Ciencias Sociales Bernardo Legnani.



En la oposición tampoco surge un nombre definido. Incluso, legisladores frentistas relataron que si bien están abiertos a encontrar una salida previo a la votación, hasta ahora la decisión es no presentar ningún nombre en acuerdo. Esto implica que votarán por quienes consideren sabiendo que no cuentan con las bancas necesarias para que sean electos.

En la primera votación realizada el 1º de agosto los candidatos que se consideraron -además de los ya mencionados- fueron Ana Agostino, Jaime Saavedra, Wilder Tayler, Mariana Motta, Dardo Rodríguez y Pablo Galain, Isabel Wschebor, Oscar Rorra, Daoiz Uriarte, Nelson Villarreal, Robert Parrado, Sergio Molaguero, Marcelo Cantón, Federico Álvarez Petraglia, Gabriela Fulco, Diego Burgueño, Tabaré Martínez y Fernando Menéndez.