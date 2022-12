Se hizo pasar por enfermera y secuestró una bebé recién nacida en hospital de Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de este miércoles denunciaron que una mujer simulando ser enfermera o médica del hospital Alende, en Lomas de Zamora (Argentina), ingresó a una habitación e informó a la madre, Nicole Sandoval, que debía llevar a la bebé a realizar controles. Sin embargo, nunca regresó, y escapó con la pequeña que nació ayer.

Tras siete horas de búsqueda, fue hallada una recién nacida y se cree que se trata de la beba que había sido secuestrada, Aylin. “La madre reconoció a la recién nacida como su hija”, informaron a La Nación fuentes oficiales. En las próximas horas se hará un peritaje de ADN para confirmar el parentesco.



En su momento, fuentes judiciales precisaron a la agencia Télam que se constató que a la bebé le cambiaron la ropa dentro del hospital y que la mujer que se la llevó estuvo desde temprano en el centro de salud y que, al principio, aseguró que era personal de limpieza.



🚨 AHORA | ¿QUIÉN SE ROBÓ A LA BEBÉ? OTRO VIDEO, OTRA SOSPECHOSA

- Continúan revisando las cámaras de seguridad del Hospital Alende de Lomas de Zamora

- Encontraron a una mujer vestida de enfermera con un sospechoso bulto debajo de su ambo

- Aylin continúa sin aparecer pic.twitter.com/upbvHNNyLy — Vía Szeta (@mauroszeta) December 14, 2022

En tanto, las imágenes de la puerta principal del hospital muestran a una mujer llevándose un bebé envuelto en una manta de color claro.



Sandoval, de 27 años, se comunicó telefónicamente con su pareja David, padre de la niña, esta mañana y le dijo llorando que se habían llevado a la nena, señaló el hombre, quien en la puerta del lugar denunció la poca seguridad que había en el hospital en el que, dijo, “entra cualquiera”.



“Me fui a casa a traerle cosas a mi mujer y mi hija y a las 9:00 me llama desesperada, llorando para contarme lo que había pasado”, señaló David. El padre de la bebé sostuvo que no tuvieron ninguna explicación por parte de las autoridades del hospital, más que el fuerte operativo policial que se montó en las puertas del lugar.



Luisa, abuela materna de la pequeña, aseguró que su hija le relató que “una mujer con un ambo gris entró a la habitación, le dijo que era la enfermera, le pidió la libreta” de su nieta y le dijo que “se la tenía que llevar a hacer controles”.



Al rato, al ver que la supuesta enfermera no regresaba con su hija, la joven madre empezó a llamar a otras enfermeras y se comunicó de inmediato con su pareja y con su madre.



Una prima de la madre contó cómo encontraron a la bebé: “Una chica que trabaja en una estación de servicio en Luis Guillón vio a una mujer nerviosa con una bebé recién nacida que fue a comprar leche, y entonces llamó a la Policía”.



“Al lado de la estación salen los micros de larga distancia y la mujer dijo que iba a viajar. La chica que trabaja en la estación de servicio hizo capturas de las cámaras y mandó las fotos. Nosotros decíamos que era igual a la bebé, y parece que sí”, sostuvo ante la euforia de familiares, amigos y compañeros de trabajo de la madre que se concentraron en el lugar para reclamar la aparición de la niña y respuestas por parte de las autoridades de la institución.



Fuentes de la investigación sostuvieron a Télam que la mujer detenida dijo que “ella venía de la costa, de Mar del Tuyú y que la bebé nació el 30 de noviembre”, pero no tiene ningún tipo de papeles.