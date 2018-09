Hijo de Wilson se integra al Frente

Mañana el exsenador y embajador en representación del Partido Nacional, se incorporará al Espacio 609, la coalición que lidera el Movimiento de Participación Popular, con José Mujica a la cabeza.

Ferreira recibirá la bienvenida oficial del propio Mujica en un acto político en el Teatro La Candela.

"Yo no encuentro espacio para mí en el Partido Nacional, y no creo que exista ningún espacio wilsonista en ese partido. Un sector que hoy es mayoritario, lo que quiere es olvidarse de Wilson. El otro sector, el que quiere revivirlo, no da en el clavo con qué cosa es el wilsonismo", había dicho tiempo atrás en una entrevista con Caras y Caretas.

En las últimas horas Ferreira utilizó su cuenta de Twitter para referirse al asunto. "Ante la inminencia de decisiones sobre mi futuro político, víctima de insultos con falta de hábito de discrepar c/respeto, en vez descalificar al otro digo: no hay negociaciones d cargos porque ley de Inddhh me impide ser candidato o tener cargos políticos al asumir nuevo gobierno", dijo allí.

Las redes fueron escenarios de mensajes de salutación de dirigentes del FA y de insultos varios también.